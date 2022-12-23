外食需求回溫！六福營運轉強

六福（2705）23日舉辦線上法說，發言人盧贊宇表示，國門雖開，但為精省差旅預算，不少國際商務旅客維持防疫期間習慣線上視訊會議，加上耶誕、跨年是歐美客度假季節，以國際商旅為主要客源的台北六福萬怡酒店，目前住房仍以國旅客源為主、國際商旅為輔，預估明年第二季國際商旅逐漸回流。

盧贊宇表示，六福萬怡目前住房雖尚未恢復疫情前水準，但自10月起飯店住房率及平均房價持續提升，11月更回升至近三年高點，成績符合既定目標，有助推升下半年業績。

展望明年，盧贊宇指出，疫情常態化、民眾生活逐漸回歸常軌，外食餐飲市場復甦，六福萬怡餐飲營運動能轉強。

而隨著南港展覽館各項活動如期舉辦，六福萬怡酒店住房可望跟著水漲船高，上半年住房業績有撐。

六福旗下有台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福居及改建中的六福客棧等飯店，以及六福村主題遊樂園；六福水樂園，其中「起家厝」六福客棧已啟動危老改建，將打造為地下6層、地上21層的六福酒店式商辦，預計2026年完工。

受惠暑期旺季及國旅補助助攻，六福今年第三季營運轉盈，合併營收5.94億元，季增達2.02倍、年增達1.61倍，創近兩年高點，稅後純益0.39億元、每股盈餘0.21元，分創近8年、近11年同期高點。

六福累計前三季合併營收11.1億元、年增48.16％，營業虧損2.55億元，但虧損年減達51.77％，為近四年同期最佳。