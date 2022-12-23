康霈聚焦減脂市場 26日登興櫃

醫美股再添新兵，康霈生技（6919）26日登錄興櫃。康霈聚焦減脂市場，旗下脂肪標靶新藥CBL-514，已進入臨床二期，另有三個新藥則在臨床前階段。

康霈指出，目前局部減脂75％～80％採用侵入性的外科手術，包含抽脂手術與腹部整形術，惟外科手術具有嚴重副作用與後遺症，及致死的高風險，因此非手術局部減脂產品快速崛起，包括冷凍減脂、超音波減脂、局部溶脂注射劑等，但產品仍有中重度副作用、療效不佳，且具有組織壞死、神經麻痺受損、硬塊、反常脂肪增生後遺症等缺點。

康霈表示，CBL-514是一種全新小分子新藥注射劑，能誘導脂肪細胞凋亡，可經由注射方式精準減少治療部位脂肪，且不會造成其他組織細胞壞死或損傷，也不會對神經系統、心血管或呼吸中樞造成副作用。

CBL-514在醫美－非手術局部減脂適應症，已於澳洲及美國完成二期第一階段臨床，試驗結果顯示，可顯著減少治療部位皮下脂肪，且治療劑量達800mg安全性與耐受度依然良好；第二階段試驗已於今年11月收案完成，預計明年第二季可完成數據收集。

除了原本的局部減脂適應症外，CBL-514其他適應症範圍，包含罕見疾病－竇根氏症與橘皮組織治療，皆已通過美國FDA核准進入臨床二期試驗，鎖定全球2030年233億美元與61億美元市場。