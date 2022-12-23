陸疫情擴大 豪展獲急單

豪展（4735）受惠中國大陸解封確診人數激增，對藥品、溫度計等防疫物資需求大增，近日接獲不少急單，工廠已開始加班因應，推升業績表現。法人認為，在大陸疫情風暴難快速解決下，豪展12月及明年第一季將出現淡季不淡的榮景。

豪展2020年曾在歐美新冠疫情肆虐下，額／耳溫槍等防疫品需求大增，創下該年EPS達14.66元的歷史新佳績，去年EPS也有8.65元的表現。今年豪展在需求回到正常，市場持續進行庫存去化中，前11月營收11.18億元、年減49.3％，前三季EPS也收斂為2.23元。

不過隨大陸逐步解封，朝向與病毒共存方向前進，確診人數大幅增加，業界預估每日確診案例將由50萬起跳，搶藥風潮也將延伸至防疫器材用品，而醫院端使用的醫療耗材也將更不應求，大陸官方是否再次祭出防疫產品線限制出口的措施，備受關注。

豪展表示，近日升額／耳溫槍等防疫量測產品，確實接到不少急單。豪展客戶群中，前五大ODM客戶有三家有進入大陸市場，該產品為較高端的外國品牌，在需求大增中，由於客戶手中庫存都快銷完，已有兩家客戶下急單開始補庫存。

豪展在2020年時，為消化手中訂單，台灣、吳江工廠均分階段擴產，吳江9條產線增加到18條，產能多了1倍，而台灣則從2條產線增加至6條。

法人表示，12月及第一季原本是豪展的淡季，此次因大陸解封，訂單湧入，目前已開始加班因應，預估此波訂單效應至少可延續到農曆春節前。

不過，由於先前客戶多處在消化庫存階段，因此豪展的供應鏈備貨量也比較低，目前也視情況積極備料，主力產線的蘇州廠，預期可望因應大陸需求增加接單出貨，對12月和明年第一季業績應有助益。