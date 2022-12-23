全球傳動 明年營收獲利拚攀峰

全球傳動（4540）在手訂單能見度看到明年3、4月，在電池及太陽能等新能源產業持續增長，自動化產業也有機會復甦，明年公司營運看增，力拚營收及獲利均飆新高。

全球傳動財務長陳崇文23日參加法說會表示，明年下半年新能源相關產業出貨超過5成，明年是新能源相關產業成長的一年，自動化產業有機會復甦，讓明年全球傳動營運看增，營收及獲利將追求改寫歷史新高。

全球傳動表示，明年景氣變數多，大陸解封後，確診人數增加而影響生產；近兩年大陸防疫清零，導致大陸經濟衰退，恐影響明年大陸經濟，這些都是明年營運的灰犀牛。

全球傳動指出，中共20大後，未被列入補貼產業的企業今年11、12月恢復下單；被列入大陸重點扶植產業的補貼政策，預估明年2、3月宣布，估將激勵企業資本支出，帶動自動化產業需求回溫，全球傳動也可受惠。

全球傳動預估，12月出貨將維持11月水準，第四季毛利率與第三季相當。明年1月過年，營收因季節性因素而下滑，明年2、3月出貨會恢復正常水準，明年第一季出貨將與今年第四季相當，第二、三季出貨回升。

法人看好全球傳動今年合併營收近34億元，將創歷史次高，今年EPS逾3元，明年營收年成長10％，拚創新高。