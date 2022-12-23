拓凱擴產 斥資逾1.1億美元

拓凱（4536）啟動兩岸興建廠房及擴大產能投資計畫，中科后里一期新廠、大陸廈門后溪工業園二期新廠23日舉行上樑、封頂典禮，總投資約1.1億美元。拓凱今年營收獲利飆史上新高，但鑑於明年景氣不好，營運目標力拚與今年持平。

拓凱今年自行車零件、安全帽、球拍等運動休閒類訂單年成長20％以上；航空業若扣除美國子公司停工部分，光飛機座椅訂單年成長30％～40％。前11月合併營收首度破百億元達100.53億元、EPS高達20.4元，雙創新高。拓凱預期12月出貨勝過去年同期，第四季營運優於去年同期。

拓凱看好明年航空產業從谷底翻升，相關業務持續成長；至於明年上半年運動休閒類產品訂單，則有待觀察。

拓凱看好安全帽及球拍等運動休閒類產品長期發展，兩岸持續投資擴廠，其中台灣中科后里廠基地5.1萬平方米，第一期新建工程總面積7萬平方米，第一期投資1億美元，預計2024年部分產線開始投產，初期生產自行車零組件及微量射出等產品，年產值1億美元以上，未來逐年成長。後續將擴大應用熱塑型及熱固型相關技術，可應用在航空、醫材、運具及電子產品等。

拓凱表示，中科后里廠未來將成為拓凱營運及研發總部，及新創產品育成基地，將生產自行車碳纖維輪圈、E-Bike車架與前叉，與自行車及醫療相關的精密射出等高階產品的生產基地。

拓凱大陸廈門后溪工業園區二期新建廠房及生活樓工程，新建廠房面積2.3萬平方米，投資約人民幣6千萬元，預計明年底完工，將擴大安全帽及球拍生產線產能。

拓凱董事長沈文振表示，預期明年景氣會緩一點，拓凱生產自行車碳纖維複合材料屬於高階、高附加價值產品，訂單穩定，不太受自行車廠調節庫存影響。拓凱看好明年醫療及航空產業成長，也會強化醫療及航空產品，單顧慮景氣會緩一點，明年營運目標力拚與今年持平。