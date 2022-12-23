王雪紅：宏達電VR事業明年收割

IC設計廠威盛（2388）23日舉行耶誕節慶祝活動，威盛董事長陳文琦及宏達電董事長王雪紅夫婦共同出席歡慶耶誕。對於後續宏達電營運，王雪紅表示，該公司從2014年深耕元宇宙市場至今，預期2023年開始收穫，看好未來VIVERSE相關需求將會愈來愈好。

威盛每年皆會在耶誕節舉辦慶祝活動，並邀請公益團體舉行義賣活動，陳文琦及王雪紅夫婦倆亦沒有例外，同步出席耶誕慶祝活動，不過耶誕表演結束後，陳文琦便快步離開並沒有接受訪問，僅王雪紅留步暢談元宇宙前景。

宏達電先前傳出計畫出售VR事業，王雪紅對此表示「這是假的」。對2023年營運前景，王雪紅指出，公司在2023年的美國消費性電子（CES）大展將推出新產品，這非常令人值得期待，且看好宏達電營運會愈來愈好。

王雪紅說，宏達電推出元宇宙平台VIVERSE，中文的意思就叫做「生命的篇章」，未來會持續在新平台推出新內容，且2023年有機會再推出新頭盔等新終端裝置。

王雪紅表示，宏達電從2014年開始深耕元宇宙產業，預期2023年可望是開始收穫的一年，且公司旗下七個事業群未來將會愈做愈好。

整體來看，王雪紅表示，宏達電的產品是全世界最好的產品，且已經成為別人跟隨的指標，希望2023年新冠肺炎疫情過去後，經濟及科技都可望持續蓬勃發展。