14檔元月高勝率股 搶紅包行情

距離年底封關只剩最後一周，隨著2023年到來，雖主要利空還未消除，但在市場反應逐漸鈍化後，部分個股仍有機會揮別2022年沉悶的狀態。篩選過去十年間的元月常勝軍，緯創（3231）、英業達（2356）等14檔個股，本周獲法人資金進場加持。

統計過去十年間，台股在元月上漲機率為6成，平均漲幅0.26％，表現不特別突出，但與年底外資退場，大盤震盪過程中「指數放兩旁、個股擺中間」的操作思維，卻是如出一轍。

法人表示，從選股不選市的角度，過去十年間仍有29檔個股在資金卡位「紅包行情」下，元月上漲機率超過8成，篩選獲法人周買超個股，包含緯創、英業達、仁寶、高力、和碩、漢唐、聯邦銀、晶采、巨虹、華票、根基、致茂、上奇及科誠等14檔元月行情高勝率股。

其中英業達看好庫存壓力逐漸趨緩，明年下半年營運有望回到正常水準，除了持續加大投資墨西哥廠，在歐洲捷克也有生產基地正在擴廠，投信23日終止連七日賣超；另外，高力受惠俄烏戰事引發歐洲天然氣供應危機，來自硬銲型板式熱交換器訂單強勁，加上氫燃料電池製造商Bloom Energy需求升溫，兩大利多提振下，前11個月營達25.3億元，年增24.45％，且業績熱度有望延續到2023年。

台新投顧副總黃文清表示，電子比重降溫，台股震盪整理機會偏高，建議投資人農曆年節前不宜過度拉高持股，市場觀察重點除美國通膨數據、美國升息態勢、美元台幣走勢，還包括半導體庫存調整去化情形與終端消費狀況等。

啟發投顧分析師趙彭博指出，外資陸續放假，年前台股將由內資掌握主導權，在大陸放寬防疫管制下，相關防疫產品及藥品供不應求，生技醫療股將是短期市場焦點，此外，大陸解封後陸續推動各項基礎建設，明年鋼鐵需求增加、價格調漲，部分低本益比的鋼鐵股，也可多加關注。