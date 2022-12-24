遠百、宏碁等13檔投信作帳 封關點火

台股23日受費半指數重挫影響，「權王」台積電領跌，指數下跌逾百點，再度失守半年線關卡。投資專家建議，距離年底封關僅剩五個交易日，因外資收手盤勢由本土買盤主導，此時投資可關注投信連續買超、成交量逆勢放大的個股，包括遠百、宏碁、華夏等13檔，在作帳行情撐腰下，有機會於封關前領軍台股向前衝刺。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，大盤自12月1日高點15,152點拉回，歷經13個交易日跌至14,157點，跌幅達千點之多，預期年底封關最後一周有機會出現反彈，維持過去三年12月下旬皆上漲紀錄，研判只要指數不連續大跌，在外資縮手情況下，本土買盤表態，短線資金持續加碼的非科技股，較有表現空間。

進一步統計，盤面上符合投信連續買超三個交易日以上，且23日成交量能逆勢放大，股價表現抗跌的個股，共有遠百、宏碁、華夏、鈊象、朋程、南茂、潤弘、國泰金、宏全、創見、大學光、茂順、台化等13檔，歲末作帳行情可期。

萬寶投顧總經理蔡明彰認為，受升息、通膨等因素干擾，今年台股整體表現不佳，內資買盤在操作上偏向趨向短線，且2023年全球經濟成長率下調，解封效應所帶動利多，將成市場重點關注目標。就投信連買天數來看，遠百、潤弘兩檔皆寫下連九買紀錄，近期股價穩步墊高。投資專家分析，除可見投信積極作帳心態外，遠百為遠東集團、潤弘為潤泰集團，在歲末年終之際，集團作帳題材也是短線多方買盤點火的重心。

朋程法說報喜，釋出對明年展望正向看法，公司新產品以油電混合車應用的48V功率模組，預計明年出貨將有10倍增長，具業績題材支撐，吸引投信連五個交易日偏多加碼，合計買超1,168張，

法人分析，東北亞PVC價格自11月下旬的每噸725美元谷底上漲至目前每噸815美元，反應PVC業者已透過減產完成庫存去化，較原先預期的明年第一季提早，估計在氯鹼平衡情勢扭轉下，將使得華夏等非一貫化業者升載，加上新VCM工廠投產，拉動EDC需求，推動PVC產業鏈價格進一步上漲。

此外，由於眼科治療屬剛性需求，大學光營運服務涵蓋全年齡完整項目，在具品牌優勢與集團規模效益下，隨著持續展店與高階手術服務占比上升趨勢明確，中長期營運維持雙位數成長，表現樂觀。