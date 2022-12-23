12月23日一分鐘強弱勢股
12月23日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
強生(4747)
|
9.96
|
自結前10月獲利賺贏去年全年，且陸掀搶藥潮吸引資金轉進
|
安勤(3479)
|
9.96
|
美投票機迎換機潮，且歐高階醫療伺服器開始出貨，營運旺
|
達邦蛋白(6578)
|
9.80
|
全球禽流感及豬瘟疫情肆虐，明年雞、豬價格將維持高檔
|
致振(3466)
|
9.48
|
轉型切入新能源市場，目標2023年減碳量上看3萬公噸
|
康控-KY(4943)
|
9.17
|
營運重心轉往車用產品，切割消費性業務，明年業績拚轉盈
|
寶齡富錦(1760)
|
8.57
|
生技族群強者恆強，外資與投信聯袂買超6,910張股票
|
中化(1701)
|
8.41
|
藥品供給持續吃緊，股價23日無懼分盤交易再攀波段高點
|
永彰(4523)
|
8.15
|
光罩旗下的友縳投資持續加碼，持股比重提升至16.36％
|
綠界科技(6763)
|
7.57
|
與裕隆透過交叉持股方式進行跨界結盟，搶攻線上分期商機
|
高力(8996)
|
7.31
|
歐洲熱泵及氫燃料電池客戶需求增溫，業績熱度延續到2023年
製表：柯宗沅
12月23日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
日友(8341)
|
7.41
|
自結11月獲利4,500萬元，年減45.98％，稅後純益率大幅下滑
|
立端(6245)
|
7.09
|
股價破月線後面臨拋壓，投信單日轉賣843張，向下探底
|
智邦(2345)
|
6.50
|
跌破盤整區間下緣及短中長期均線，三大法人同站賣方
|
鐿鈦(4163)
|
5.63
|
觸及波段新高後獲利回吐，單日成交量創新高、周轉率11.67％
|
達爾膚(6523)
|
5.07
|
多空交戰，回測月線，海外市場及保健品為中長期發展新引擎
|
91APP*-KY(6741)
|
4.98
|
外資連四日賣超合計2,059張，短線回檔，測試200日均線支撐
|
永豐金(2890)
|
4.84
|
遭外資大舉提款，近7個交易日累計賣超20.74萬張
|
兆勁(2444)
|
4.76
|
修正技術面過熱壓力，呈現量跌價縮，失守10日線
|
上品(4770)
|
4.60
|
電子人氣低迷，台積電23日再度跳水，股價欲振乏力
|
材料-KY(4763)
|
4.44
|
年底買盤縮手觀望，追價意願相對保守，處於高檔震盪格局
製表：柯宗沅
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!