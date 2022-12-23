12月23日一分鐘強弱勢股

12月23日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

強生(4747)

9.96

自結前10月獲利賺贏去年全年，且陸掀搶藥潮吸引資金轉進

安勤(3479)

9.96

美投票機迎換機潮，且歐高階醫療伺服器開始出貨，營運旺

達邦蛋白(6578)

9.80

全球禽流感及豬瘟疫情肆虐，明年雞、豬價格將維持高檔

致振(3466)

9.48

轉型切入新能源市場，目標2023年減碳量上看3萬公噸

康控-KY(4943)

9.17

營運重心轉往車用產品，切割消費性業務，明年業績拚轉盈

寶齡富錦(1760)

8.57

生技族群強者恆強，外資與投信聯袂買超6,910張股票

中化(1701)

8.41

藥品供給持續吃緊，股價23日無懼分盤交易再攀波段高點

永彰(4523)

8.15

光罩旗下的友縳投資持續加碼，持股比重提升至16.36％

綠界科技(6763)

7.57

與裕隆透過交叉持股方式進行跨界結盟，搶攻線上分期商機

高力(8996)

7.31

歐洲熱泵及氫燃料電池客戶需求增溫，業績熱度延續到2023年

製表：柯宗沅

12月23日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

日友(8341)

7.41

自結11月獲利4,500萬元，年減45.98％，稅後純益率大幅下滑

立端(6245)

7.09

股價破月線後面臨拋壓，投信單日轉賣843張，向下探底

智邦(2345)

6.50

跌破盤整區間下緣及短中長期均線，三大法人同站賣方

鐿鈦(4163)

5.63

觸及波段新高後獲利回吐，單日成交量創新高、周轉率11.67％

達爾膚(6523)

5.07

多空交戰，回測月線，海外市場及保健品為中長期發展新引擎

91APP*-KY(6741)

4.98

外資連四日賣超合計2,059張，短線回檔，測試200日均線支撐

永豐金(2890)

4.84

遭外資大舉提款，近7個交易日累計賣超20.74萬張

兆勁(2444)

4.76

修正技術面過熱壓力，呈現量跌價縮，失守10日線

上品(4770)

4.60

電子人氣低迷，台積電23日再度跳水，股價欲振乏力

材料-KY(4763)

4.44

年底買盤縮手觀望，追價意願相對保守，處於高檔震盪格局

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組