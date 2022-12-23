外資抱什麼股過耶誕?這檔生技股買最多

美國經濟數據表現佳，引發市場擔心聯準會鷹派再起，美股4大指數收黑，費半更大跌4.2%，台股今天跳空開低後在低檔震盪，盤中大跌近250點，終場跌171.31點，收14,271.63點，成交量1,504億元，創2年低量，週線連3黑。

今天外資賣超132.37億元、投信買超28.06億元、自營商賣超21.48億元，合計三大法人賣超125.78億元。

今天是耶誕節前最後一個交易日，外資買超縮手，買超最多的個股寶齡富錦也僅6千張。在外資買盤加持下，寶齡富錦盤中亮燈漲停，收盤仍大漲8.57%，並創收盤價歷史新高。

賣超第一名為元大台灣50反1，且期貨留倉仍維持1.3萬口，顯示外資在長假前並非全然押空台股，而是傾向保留多方操作餘裕。

今天下午最新出爐的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續27周收黑，貨櫃海運運價止跌翻紅落空，外資賣超陽明1萬2,891張、長榮9,206張、萬海4,636張。陽明與萬海今天都跌逾1%，長榮跌逾2%，但三雄都守住5日線，技術面仍較大盤強勢。至於晶圓雙雄，外資今天也同步減碼逾萬張。

展望後市，法人表示，台股本月以來持續向下盤跌，尤其外資又回到大賣小買的循環，本週累計賣超台股314億元，耶誕長假將至，市場轉向關注具題材的中小型股。美國聯準會本月升息2碼，並暗示2024年之前不會降息，市場普遍擔心明年經濟恐陷入衰退，後續持續關注美國即將公布的個人消費支出指數（PCE），是否進一步強化聯準會的鷹派立場。

外資今天買超上市個股前10名為：寶齡富錦(1760)6,084張、三商壽(2867)4,992張、高力(8996)4,870張、欣興(3037)2,649張、元大滬深300正2(00637L)2,223張、中鋼(2002)2,018張、緯創(3231)1,792張、元晶(6443)1,529張、期街口布蘭特正2(00715L)1,527張、國泰金(2882)1,479張。

外資今天賣超上市個股前10名為：元大台灣50反1(00632R)34,386張、永豐金(2890)16,990張、聯電(2303)14,340張、台積電(2330)13,810張、國泰智能電動車(00893)13,698張、陽明(2609)12,891張、長榮(2603)9,206張、長榮航(2618)7,463張、中信金(2891)5,735張、興富發(2542)5,256張。

（旺得富理財網 王順泉）

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