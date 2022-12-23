生技股資金簇擁 法人點名4檔噴漲預備軍

台股被美股重挫波及，今（23）日大跌171點，收14,271點，跌破5日線，成交量僅1,504億元，唯生技有中國搶藥題材及旺季加持，成為資金避風港，相對抗跌。元大投顧看好生技類股，點名買進製藥股美時（1795）、台康（6589）和隱形眼鏡股視陽（6782）、晶碩（6491）等4檔，並將美時列為推薦首選，目標價330元，以今股價232元計算，還有42%漲幅。

元大投顧表示，不少癌症免疫療法的重磅專利藥，將陸續在2026～2030年到期，美時攜手美國製藥集團Alvogen，與原廠BMS和解，在專利藥到期前，搶先上市血癌學名藥，預估將貢獻2023/2024/2025年EPS 10.9元/16.4元/19.5元，中長期動能無虞。預估美時2022/2023年EPS 11.56元/13.88元，目標價330元。

台康開發乳癌HER2標靶生物相似藥，並授權瑞士諾華（Novartis）旗下全球學名藥、生物相似藥龍頭Sandoz部分銷售權，台康將是少數同時具有Herceptin、Perjeta生物相似藥的廠商，產品上市後可望取得10～20%市佔率，預估2026～2028年後，EPS可達每年8～11元，也擬開發癌症免疫療法之生物相似藥，預估台康2022/2023年EPS 0.44元/1.25元，目標價200元，以今股價125.5元計算，還有近6成（59%）漲幅。

元大投顧認為，中國解封確立，展望明年第二季，中國線上彩色隱形眼鏡（彩片）銷售年增率，可望回升至15～20%，將有利中國隱形眼鏡最大代工廠晶碩，預估晶碩2022/2023年EPS 22.56元/26.59元，目標價530元，以今股價404.5元計算，還有31%漲幅。

而2021～2030年全球矽水膠隱形眼鏡市場CAGR（年均複合成長率）為7.3%，優於產業，視陽、晶碩矽水膠產品分占營收80%/5%，均將受惠後疫情商機，預估視陽2022/2023年EPS 10.13元/12.23元，目標價390元，以今股價290元計算，還有34%漲幅。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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