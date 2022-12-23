電子倒地 台股量能急凍 生技超嗨5檔最猛

台股今天23日收盤報14,271.63點，跌171.31點，跌幅1.19％，成交量急凍縮至1,504.44億。受美股下跌影響，指數開低大跌盤中超過200點，台積電大跌13元來到455元，拖累整個半導體走勢，日月光投控及聯電同步走低逾2％，加上貨櫃航運三雄全數走弱，台股半年線應聲跌破，周線連3黑。

盤面上，大陸搶藥狀況升溫，資金持續進駐生技股，指標股寶齡富錦盤中一度攻頂，終場仍收高15元作收，立康、強生則直奔漲停價，此外南光也大漲6％，生技醫療股一枝獨秀。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計佳和、立康、強生、安勤共5檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，半導體及運輸類股波動最大，分別上漲2.27％及1.47％，玻璃類股表現疲軟，下跌0.27％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔6％以上漲幅，其中1檔觸及漲停為佳和（1449），其餘依序為康控-KY（4943）、寶齡（1760）、中化（1701）、天瀚（6225）、誠創（3536）、高力（8996）、鼎基（6585）、南光（1752）、圓展（3669）。

今日上市有10檔股票3.93％以上跌幅，依序為日友（8341）、智邦（2345）、永豐金（2890）、兆勁（2444）、上品（4770）、材料-KY（4763）、遠東新（1402）、同欣電（6271）、錼創科技-KY創（6854）、興富發（2542）。

上市成交量前10名個股依序為陽明（2609）、萬海（2615）、中鴻（2014）、南光（1752）、群創（3481）、華新（1605）、中鋼（2002）、長榮（2603）、友達（2409）、欣興（3037）。

上櫃有10檔7.56％以上漲幅，其中4檔觸及漲停為立康（6242）、強生（4747）、安勤（3479）、達邦蛋白（6578），其他依序為致振（3466）、永彰（4523）、佑全-新（6929）、中茂（5205）、金雨（4503）、綠界科技（6763）。

今日上櫃有檔股票有3.5％以上跌幅，依序為通訊-KY（6404）、系通（5348、立端（6245）、鐿鈦（4163）、達爾膚（6523）、91APP*-KY（6741）、雅茗-KY（2726）、大詠城（4538）、智崴（5263）、笙科（5272），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為松瑞藥（4167）、健喬（4114）、健亞（4130）、中天（4128）、建錩（5014）、正德（2641）、合一（4743）、永日（4102）、朋程（8255）、榮剛（5009）。

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