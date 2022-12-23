12/23盤中熱門焦點股

今（12/23）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）費半重挫4.2％ 台半導體股由台積電領跌2.2％

美國再度受到升息陰霾籠罩，美股四大指數昨天全線收跌，尤其科技股的那斯達克指數及費城半導體指數，各以下跌2.18％及4.2％作收，衝擊台股今（23）日大跌，尤其台積電（2330）早盤大跌12元來到456元，拖累上市半導體指數跌逾2.2％。

台股漲也台積電、跌也台積電，台積電昨天在美股ADR跌2.41％，另聯電跌2.58％，以及日月光投控ADR也跌2.3％，三大半導體龍頭股ADR同步下跌逾2％，今天不只台積電股價跌約2.5％，日月光投控及聯電也各跌3.8％及2.1％。

影響所及上市半體股今天跌逾2.2％，同欣電跌幅逾4％最重，其次為日月光，另超豐、穎崴、新唐等跌超過3％，以及訊芯-KY、威鋒電子、昇陽半導體、台積電、京元電子、統懋、台勝科、達能、錼 創科技-KY創、麗正、晶豪科、聯電、晶心科、立萬利等跌幅都在2％以上。

（工商時報 呂淑美）

（2）航運及電子股軟腳 生技股逆勢漲力挽狂瀾

台股受到歐美亞主要股市同步重挫衝擊，今（23）日出現200點的大跌，將昨天反彈的全都吐回去，航運股帶量下殺、跌幅約2.3％，半導體股量縮下跌2.2％，盤面由具有題材及旺季加持的生技股逆勢上揚，雖力挽狂瀾，但獨木難撐，台股依然出現大跌走勢。

不過，從市場委買及委賣來看，台股今天大跌之後，買盤明顯於9點半之後湧入，到上午11點過後，委買張數有312萬張，但委賣張數為304萬張，委買筆數有184萬筆，也遠高於委賣筆數159萬筆。同時，到11點過後，也沒有跌停股。

航運股今天由長榮領跌，上市航運類股指數跌2.3％以上，成交值占比則放大至13.6％，上市半導體類股指數跌2.2％多，但成交值明顯萎縮，成交值比重從之前動輒三、四成，今天掉到只有約24％，資金持續向傳產股進駐。

生技股及玻陶股今天是盤中幾乎維持上漲格局的二大類股，玻陶股主要是台玻經過連日大跌後，今天逆勢上漲；上市生技股今天則有寶齡富錦大漲，一度攻抵192元，差一檔漲停，另南光、中化、雃博、和康生、亞諾法、景岳、ABC-KY、旭富等都上漲1～6％之間。

（工商時報 呂淑美）

（3） 盤中焦點股：

1.中鴻（2014）：明年1月盤價全面調漲，為自今年6月來首度漲價。股價開低翻紅後震盪。

2.國泰金（2882）：外資、投信連2買，三大法人昨轉買超4019張，早盤漲逾1％、收復10日線。

3.綠界科技（6763）：與裕融交叉持股，合攻線上金流多元服務商機，早盤飆漲超過7％。

4.長榮（2603）：總經理謝惠全稱海運景氣是「寒風習習落葉飛、殷殷期盼景氣回」，股價隨台股開低走低，跌逾2.5％。

5.南光（1752）：陸搶藥風潮蔓延，買盤高燒不退，晨間亮燈攻頂，再寫天價65.1元。

6.安勤（3479）：衝刺高效能運算，後市再添動能，買盤今早先卡位，股價直奔漲停。

7.熱映（3373）：防疫概念股多頭不退，放量彈升近5％，重登30元。

8.朋程（8255）：48V車用模組商機旺，明年出貨拚增10倍，早盤逆勢開高、漲逾4％。

9.中鋼（2002）：外資連六買，周四大買超9.42萬張，股價30元有守。

10.世紀鋼（9958）：離岸風電續旺，在手水下基礎訂單生產、出貨排到2024年，股價盤中一度逆揚攻高92.7元後震盪。

11.台積電（2330）：外資連二日小買超，但台積電ADR下跌2.41％，今跳空開低跌10.5元至457.5元，盤中壓低至456元，回跌逾2％。

12.裕隆（2201）：裕隆集團旗下裕隆、中華車、裕融等關係企業二度增資新安東京總金額約達26億元，裕隆股價受制60元大關。

13.南亞科（2408）：美光營運轉虧財測不如預期，台廠同步承壓，股價開低跌逾2％。

14.慧洋-KY（2637）：波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）回挫跌幅4.2％；股價隨台股開低走低，跌逾2％。

15.恆大（1325）：兩岸疫情升溫，防疫概念股吸金，股價逆勢上攻。

16.華夏（1305）：遠東區五大泛用樹脂現貨行情延續走堅，現反彈力道，二線塑化股逆攻。

17.台玻（1802）：新納台灣高股息指數成份股利多，投信連5日買超與外資對作，止跌有撐，力保21元。

18.松瑞藥（4167）：陸疫情引發藥荒，概念股題材不敗，外資反手買超2116張，帶量強彈3％，重登五日線。

19.達邦蛋白（6578）：買盤發動快攻，亮燈攻漲停，彈上月線與半年線。

20.卜蜂（1215）：今年營運看俏，新產能助明年再上層樓，外資6連買，逆勢勁揚近2％，挺進月線與半年線。

21.泰山（1218）：經營權大亂鬥，股價直直落，自營商連4買送暖，今止跌翻揚逾1％。

22.強生（4747）：藥荒難解，概念股買盤燒，快攻鎖漲停，衝7年高價。

23.中租-KY（5871）：前11月EPS達16元，提前改寫年度新高，有基之彈促早盤翻紅。

24.大宇資（6111）：台北國際電玩展明年2月揭幕，遊戲商蓄勢待發，帶動早盤勁揚5.7％。

25.創意（3443）：第四季及明年營運續看旺，但隨電子股賣壓湧現，股價短期弱勢整理。

26.晶豪科（3006）：美光對明年產業看法保守，股價開低失守65元。

27.日月光投控（3711）：土洋法人你丟我撿，外資續賣，投信續買，股價跌逾3％失守短均線。

28.淘帝-KY（2929）：多頭持續轉進中概通路股，早盤續漲近4％，股價創波段新高。

（時報資訊 沈培華）

（4）蜜月強悍 水星生醫*飆9成

水星生醫*（6932）今（23）日登錄興櫃，興櫃登錄價為6元，早盤以6.84元開出，一度飆到13.7元，隨後雖有回落，但漲幅仍維持在90％以上。

水星生醫*自111年8月19日起每股面額變更為新臺幣0.25元，送件時實收資本額為1億86萬元，110年營收為0元，稅前虧損5,30萬元，每股虧損0.02元；111年上半年營收為0元，稅前虧損952萬元，每股虧損0.03元

水星生醫*成立於2019年7月，為全球第2家擁有特殊劑型藥物配方與3D粉末製程融合的新藥開發技術公司。現階段除自行開發速溶藥物外，並為國內外藥廠的藥品提供加值合作開發服務。公司目前積極與全球藥廠簽署共同開發藥物合約，合作開發二類新藥505（b）（2）、困難學名藥、孤兒藥及醫療上未滿足特殊需求藥物。

水星生醫是全球第二家擁有特殊劑型藥物配方與3D粉末製程融合的新藥開發技術公司，有別於第一家美國A公司的技術只能應用於大型產線及單一藥物，水星生醫StackDoseTM新藥開發技術平台具有所需空間小、成本低、配方保密性高等優勢，主要技術分為兩大部分，首先經由特有藥物配方技術，針對不同主成分進行藥物劑型配方改變，再將所研發的藥粉黏合技術（binder）配合3D粉末噴頭，製作出一層層特殊細微孔徑的各式藥錠，以利控制與改變藥物釋放時間，再藉由獲得多項專利的3D粉末製藥設備進行特殊藥錠製程，此平台也可針對服藥困難的病患調整適口性，用以增加病患服藥的順從度。另一方面，目前也著手將此平台用於複合主成分藥品以及全新專利藥開發。

（時報資訊 郭鴻慧）

（5）土洋對作 中信金拚守5日線

中信金（2891）本周成為外資和本土法人對作標的，外資本周賣超中信金14.9萬餘張，而內資投信法人則是買超12.9萬餘張。中信金今股價拚守5日線。

看準房市比價需求，中信金（2891）旗下中國信託商業銀行「i適貸」房屋貸款數位平臺，推出實價登錄查詢功能，客戶可依地址、社區或地圖搜尋欲置產的區域，一鍵查詢該區各類房屋行情及房價歷史趨勢圖，搭配原有的智慧估價及線上申辦房貸服務，一站式整合查價、估價及申貸，打造便捷的數位房貸體驗。

內政部「實價登錄2.0」政策去（2021）年7月上路後，中國信託銀行觀察到，今年上半年使用「i適貸」房價地圖的客戶數較去年同期成長53％，顯見運用數位科技估價、查價已成趨勢，分析客戶使用偏好，約八成使用智慧估價功能、兩成客戶查詢實價行情。因應客戶需求，中信銀行進一步優化「i適貸」實價登錄查詢功能，客戶進入網頁後，依地址、社區或地圖定位欲置產的區域，自動將該區房屋分成電梯大樓、公寓、華廈、透天、套房等五大類型，計算出單坪數平均價格，區域房價資訊一目了然。

「i適貸」實價登錄查詢功能此次新增房價歷史趨勢圖表，客戶可選取近五年、近兩年、近一年、近半年或近三個月等五種區間的趨勢圖，其中長條圖代表成交件數、折線圖顯示成交單價，提供客戶交叉比對資訊，掌握房價走勢；如欲檢視區域內房屋實價成交的物件，可透過實價登錄明細搜尋，得知房屋類型、成交年月、建坪或地坪、房廳衛數量等資訊。

中信銀行致力提供優質房貸產品及服務，只要在「i適貸」網頁留下聯絡資訊，將安排專人回電，提供專業諮詢服務及快速、便利的一站式申貸體驗，最快兩個營業日可完成房貸申貸。此外，針對公教族或首購族等不同房貸族群，搭配政策性房貸再享利率優惠。

（時報資訊 任珮云）

（6）美股聖誕禮落空 台股讓出半年線

有鑑於美國經濟數據穩健，導致市場憂心Fed對於貨幣緊縮政策恐放慢收手，美股四大指數齊跌，道瓊盤中更一度下殺800點後，終場收跌348點。亞股今難躲衝擊，日韓股市同步走跌，台股開低逾百點，跌點一度擴大至250點，昨日甫收復的半年線又失守，指數最低觸14,192點，其後跌幅略見收斂，盤面題材鎖定在大陸疫情爆發，引爆的搶藥潮以及宅商機，帶動生技、遊戲族群搶鏡。當下跡象顯示需求已開始降溫，加上多方能量有限，不排除有向下測試季線約13900點的可能。

大型權值股今修正壓力沉重，台積電（2330）ADR收跌2.41％，今跳空開低低，盤中跌幅約2.3％，股價最低觸456元，聯電（2303）同樣開低震盪，跌幅落在1.5％~2％，進行5日線攻防；聯發科（2454）開低震盪，盤中跌幅收斂到1％上下；鴻海（2317）跌幅在1％以內震盪，啟動百元保衛戰；股王大立光（3008）股價小跌約0.7％。

大陸疫情爆發，引爆搶藥潮，今帶動製藥相關、口罩、清潔等概念生技股行情點火，寶齡富錦（1760）早盤後急拉大漲近9％，南光（1752）漲幅也逾7％，中化（1701）、雃博（4106）、恆大（1325）強漲，亞諾法（4133）、台康生技（6589）、康那香（9919）等沾光走強。

大陸確診人數增加再掀宅商機，加上寒假旺季將至，遊戲股今也逆勢搶鏡，大宇資（6111）大漲逾4％，歐買尬（3687）一度漲逾3％，華義（3086）、辣椒（4946）、網龍（3083）等也同步走揚。

分析師認為，Fed將聯邦資金利率升到4.25％～4.5％，且暗示2024年之前不會降息，鷹派言論讓市場擔憂經濟衰退，美股四大指數再度重挫，台股早盤再度交出半年線，目前種種跡象顯示需求已開始降溫，加上多方能量有限，應提防系統性風險，不排除有向下測試季線約13900點的可能，大部位建議逢高減碼。另外，電子族群近期偏弱，短線建議可待盤面止穩再介入，中長期則可持續留意仍處於成長趨勢的IP、電動車等族群。

（時報資訊 王逸芯）