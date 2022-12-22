迎耶誕紅 台積電市值重返12兆

美股那斯達克指數回彈5日線上，帶動台股科技股22日一吐悶氣，在台積電（2330）等電子權值股人氣回溫，以及航運與鋼鐵兩大箭頭的帶動下，大盤終場上漲208點，收在當日最高14,442點，並向上收復5日線與半年線。

美國原油庫存降幅超出預期，以及Nike及聯邦快遞財報告捷，加上12月消費者信心指數創8個月新高，美股主要指數21日延續反彈態勢，在外資22日終止連五日賣超且小幅轉買93.5億元後，電子權值股同步衝鋒，台積電上漲1.96％，以468元作收，市值重新站回12兆元大關，也貢獻台股77點漲點。

距離年底僅剩6個交易日，今年全球主要央行進入升息循環後，市場對於經濟衰退疑慮漸濃，截至22日止，加權指數全年累計跌幅高達20.73％，恐創2011年來最差表現，市值累計蒸發11.18兆元，幾乎相當一整個台積電的市值。

根據過去15年統計，大盤在耶誕節後一周因時序接近年底，投信及集團進行最後績效衝刺，加上部分資金卡位元月行情，大盤上漲機率高達八成，平均漲幅也有1.66％。但在明年經濟前景蒙塵，以及企業盈餘下修的預期下，仍為耶誕行情埋下變數。

華南投顧董事長儲祥生認為，股市反映明年景氣下滑的利空已告一段落，年底指數若繼續往下探底，明年也將有更多彈升空間，國際利空都已浮現，投資人也不需過度悲觀，可以趁年底甚至封關前的低點進場布局。

資深分析師連乾文指出，影響台股最深的就是美股與台積電，台積電近期傳出在7奈米以下的車用市場攻城掠地，加上美股反彈，成功拉升指數，短線上看好生技、鋼鐵、航運、儲能等族群的表現機會。