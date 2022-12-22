鋼鐵產業回神在望 外資掃貨這檔9.4萬張

美國週三公布12月消費者信心優於預期，激勵美股大漲，道瓊指數上揚逾5百點，台股今天跳空開高後震盪走高，終場大漲208.54點，收14,442.94點，收復半年線，成交量2,121億元。指標股台積電大漲1.96%，同樣收復半年線，市值重新站上12兆元大關。

今天外資買超93.49億元，投信買超5.96億元，自營商賣超3.59億元，合計大法人買超95.87億元。

外資買超第一名個股為中鋼，大買9.4萬張，創2011年11月以來最高，累計連6買共敲進32萬7,521張。中鋼董事長翁朝棟日前表示，原本預計鋼市明年第一季平穩，第二季拐點向上，但從目前市況來看，鋼市春天即將到來，可能提早於明年2月就好轉。由於鋼鐵產業可望谷底回升，外資加碼不手軟。

外資也著墨不少傳產龍頭股，包括台泥、亞泥、中鴻等。至於貨櫃航運，外資偏愛陽明，今天加碼2.9萬張，5日買超達14萬7,475張。

至於賣超仍以金融股為主，中信金、元大金、永豐金持續包辦前三名。中信金連續5個交易日賣超都超過3萬張，短短5天就殺出18萬8,298張。永豐金5日賣超同樣高達18萬8,233張，元大金5日賣超則為16萬1,516張。

展望後市，法人表示，日本央行調高殖利率上限衝擊淡化，台股「鋼鐵人」、「航海王」發動攻勢，加權指數重回半年線之上，不過，明年全球經濟下滑疑慮未減，預估年底投信作帳中小電子股機會不大，而傳產股受惠於解封、大陸鬆綁防疫政策帶動需求回溫，報價出現止穩跡象，短線上資金流向傳產機率高。

外資今天買超上市個股前10名為：中鋼(2002)94,286張、台泥(1101)47,086張、友達(2409)36,858張、陽明(2609)29,449張、亞泥(1102)27,823張、聯電(2303)23,712張、中鴻(2014)20,082張、英業達(2356)19,275張、長榮航(2618)17,823張、光寶科(2301)16,858張。

外資今天賣超上市個股前10名為：中信金(2891)32,909張、元大金(2885)32,264張、永豐金(2890)23,245張、華新(1605)17,862張、台玻(1802)15,440張、遠東新(1402)14,065張、旺宏(2337)10,801張、大成鋼(2027)10,200張、慧洋-KY(2637)9,004張、南亞(1303)8,538張。

（旺得富理財網 王順泉）

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