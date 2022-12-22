中航萬海噴漲 鋼鐵軍團助陣 10檔人氣爆棚

台股今天22日收盤報14,442.94點，漲208.54點，漲幅1.47％，成交量為2,121.38億。指標股台積電傳出擊退三星取得特斯拉等四大車廠訂單，今天股價一早攻上469元，終場上揚9元收在468元，聯發科及聯電也同步反彈逾1％，加上傳產股點火助攻下，台股拉尾盤收高逾2百點，輕鬆飛越14,400點大關。

盤面上，傳出運價止跌回穩消息，航運股全面爆量大漲，指標股中航今下午將召開法說會，股價率先攻上漲停，帶動同族群萬海衝高9％，陽明、長榮同步上漲逾3％，貨櫃航運、散裝紅通通，航運族資金比重攀升至2成。

近期受資金青睞的鋼鐵股延續昨日強勢，今日由新光鋼領軍，股價開高走高，盤中一度拉升到44.35元，終場大漲6％作收，世紀鋼表現強勢直接站上90元大關，中鋼則上揚3％。此外，受到Nike財報佳績激勵，豐泰盤中一度觸漲停價223元，可惜漲停板沒鎖住，收盤漲3％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計中航、康控-KY、中天、合一共10檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，運輸及鋼鐵類股波動最大，分別上漲4.35％及2.59％，玻璃類股表現疲軟，下跌0.1％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔6.5％以上漲幅，其中3檔觸及漲停為誠創（3536）、中航（2612）、康控-KY（4943），其餘依序為圓裕（6835）、萬海（2615）、華夏（1305）、同欣電（6271）、世紀鋼（9958）、鈞寶（6155）、新光鋼（2031）。

今日上市有10檔股票3％以上跌幅，依序為科風（3043）、三洋實業（1472）、美德醫療-DR（9103）、隴華（2424）、波力-KY（8467）、視陽（6782）、緯穎（6669）、恆大（1325）、誠研（3494），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為中鋼（2002）、陽明（2609）、萬海（2615）、華新（1605）、中鴻（2014）、友達（2409）、台泥（1101）、永豐金（2890）、長榮航（2618）、華航（2610）。

上櫃有10檔8％以上漲幅，其中7檔觸及漲停，依序為佑全-新（6929）、泓格（3577）、保勝光學（6517）、鐿鈦（4163）、中天（4128）、億杰（3089）、合一（4743），其餘依序為世紀（5314）、91APP*-KY（6741）、巨有科技（8227）。

今日上櫃有10檔股票有4.5％以上跌幅，其中一檔觸及跌停為華星光（4979），其它依序為軒郁（6703）、康呈（6236）、宏大（8932）、天蔥（2740）、東凌-KY（2924）、天揚（5345）、上揚（6222）、生華科（6492）、新門（5432）。

上櫃成交量前10名個股依序為松瑞藥（4167）正德（2641）、健喬（4114）、愛地雅（8933）、榮剛（5009）、建錩（5014）、大江（8436）、元太（8069）、中天（4128）、華星光（4979）。

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