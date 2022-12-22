12/22盤中熱門焦點股

今（12/22）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1） 航海王再揚帆 中航漲停 貨櫃三雄上衝下洗

航海王再度揚帆！受惠農曆春節前出貨小旺季帶動，市場傳出航商將於明年1月加收旺季附加費，22日航運類股成為台股人氣所在、交投熱絡，其中，散裝船的中航（2612）今（22）日舉行線上法說，買盤先行卡位、股價直攻漲停，貨櫃三雄則由萬海（2615）領軍，帶動陽明（2609）、長榮（2603）股價走揚，惟盤中當沖劇烈，股價上衝下洗，航海王走勢波濤洶湧。

今日市場傳出，因農曆年前出貨小旺季，貨櫃航運遠東線到美西線近期滿載，各大航商將於明年1月1日起加徵旺季附加費，預計每40呎櫃加收逾1000美元；但此傳聞業界卻有不同說法，據國際貨運公司表示，計畫漲價是一回事，漲不漲得成又是另一回事，目前實際情況客戶僅接受漲價100美元，且因大陸疫情嚴重，各企業產業受到影響，遠東到美國航線運量將不如預期。

航運產業多空消息紛雜，22日航運類股也呈現多空激戰走勢，指標股萬海早盤以高盤開出後，10點左右一度攻高到86.4元、漲幅逾7％，但隨即出現震盪走勢，11點過後成交量已突破5.8萬張大量，成為盤面人氣焦點。

萬海日前法說會透露，農曆年前出貨小旺季熱絡情況不如去年同期，美國零售庫存去化緩慢，預估明年第二季貨量才能逐步攀升，目前正與客戶洽談美國線長約中，對長約價不悲觀。

陽明今日股價也呈現多空對作走勢，盤中最高價一度來到68.3元，股價在67元附近震盪，11點過後成交量已突破8萬張，交投熱絡。

陽明全航線回到滿載情況，近期歐洲線、美西線運價止穩，因北美市場需求疲弱，陽明將更多空櫃移往亞洲線，亞洲線今年承攬量成長近2成。

長榮早盤以平高盤開出後，盤中最高來到170.5元，11點過後成交量逾3.7萬張，亦成為盤面焦點。

（工商時報 方明）

（2）台積電大漲10元站回半年線 市值重返12兆

台積電（2330）昨（22）日獲得外資率先回補411張，美股ADR也勁揚2.01％，再加上市場傳出台積電橫掃7奈米以下車用大單，擊退三星取得特斯拉等四大車廠訂單，今天股價喜出望外，早盤收復5日線及半年線，也拿回12兆元市值大關。

三大法人昨天合計賣超台積電1,036張，只有外資逆勢買超411張，投信及自營商都站在賣方，賣超1,447張，受到ADR股價大漲2.01％的激勵，台積電一早股價攻上469元，大漲10元、漲幅2.18％，隨後約11點15分時股價維持467元上漲8元的強勢格局，收復5日線及半年線。

市場研判，由於美股率先展開跌深反彈，尤其費半指數昨天大漲2.36％來看，外資今天可能持續展開回補台積電，若外資買盤持續，台積電及台股年底作帳行情可期。

（工商時報 呂淑美 ）

（3） 盤中焦點股：

1.中航（2612）：散裝航運回神，周三BDI指數勁揚8％，今14時召開線上法說會，股價率先攻漲停。

2.正德（2641）：正面看待明年散裝市況，外資近兩日買超，股價觸及漲停。

3.豐泰（9910）：Nike財報佳績沾喜，加上庫存去化利多，法人回補帶動股價，早盤一度觸漲停。

4.友達（2409）：董座透露終端庫存減少、面板現曙光，外資連2買點火，帶量上攻近6％，重返15元及五日線。

5.中光電（5371）：經濟部無人機選商，榮登大贏家之一，聞訊大漲半根停板，攻克月線與半年線。

6.保勝光學（6517）：明年營收看增兩位數，蜜月行情攻勢再起，亮燈漲停，衝上70元。

7.華航（2610）：受惠邊境鬆綁，客運持續攀升，加上轉投資台灣虎航將申請股票創新板上市，股價上攻逾4％。

8.百和（9938）：運動概念股奮起，早盤放量勁揚近7％。

9.新光鋼（2031）：昨獲三大法人聯手買超404張，加上董事長粟明德表示明年首季調漲鋼價的機率很高，盤初股價漲逾5％反應。

10.台積電（2330）：昨外資回補買超410張，加上昨夜ADR隨美股彈升2.01％，盤初股價續漲近2％、來到468元，收復5日線。

11.世界（5347）：投信連日買超，另宣布加入RE100、拚2040年全使用再生能源，市場正面反應，盤初股價一度漲逾2％，躍過5日線、觸及月線。

12.允強（2034）：鋼市向好，鋼鐵股輪動，昨獲外資大舉買超634張，激勵盤初股價一度漲逾4％、叩關30元，改寫3餘月波段高價。

13.世紀鋼（9958）：產線逐漸到位，Q4營運動能回升，另承包台電富威pin pile（基樁）持續貢獻業績，且外資連2日回補，盤初股價續漲逾3.5％。

14.第一銅（2009）：期銅上漲，外資連兩日擴大買超，盤初股價續彈逾4.5％，進取月線。

15.陽明（2609）：農曆年前小旺季出貨，外資連兩日單日買超逾3萬張，股價續盤堅創高，漲逾3％。

16.雄獅（2731）：解封受惠股，將辦現增發行新股1000萬股，股價上揚重登百元之上。

17.聯發科（2454）：陷價格戰，外資砍目標價，但周三外資轉為買超，股價隨台股上攻站回五日線。

18.超豐（2441）：業績明年Q1觸底，股價漲逾5.5％，重回五日線、月線。

19.國巨（2327）：跨出被動元件布局獲認同，三大法人持股達53.8％，450元撐住，一度回至5日線上。

20.建準（2421）：基本面無虞+股價已修正，外資連2買累計647張，多方上攻突破5日線、月線，反彈模式蠢動。

21.帆宣（6196）：外資逢低加碼，周三轉為買超102張，早盤走高回5日線拚月線。

22.亞泥（1102）：拓銷低碳水泥開發綠能市場，外資連10買合計買超77345張，股價穩中透堅，領漲水泥股。

23.福壽（1219）：明年初營運好轉，股價跌幅已深，部分買盤低接推動今早走高1％，食品股中相對強勢。

24.嘉澤（3533）：營運前景看優搭配外資買超，股價跌深反彈2％，朝5日線趕路。

25.雷虎（8033）：獲國家認證之無人機主導廠商資格，辦理現增3億元，今早應聲漲逾4％。

26.佳世達（2352）：加入RE100，拚減碳與國際標準接軌，今早漲約2.5％。

27.群創（3481）：12月電視、筆電面板報價持平，股價跌深反彈逾4％，重返五日線。

28.儒鴻（1476）：Nike財報有喜，昨獲三大法人回補，一度剽悍大漲5％，叩關500元及半年高價。

29.上緯投控（3708）：明年營運瞄準高毛利、利基布局，買盤點火放量大漲5％，挺進月線。

30.上品（4770）：今年獲利豐收告捷，訂單看到明年H1，買盤拉抬急漲6％，彈上月線。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）電子三雄、航運聯手攻過14,400點

消費者信心和通膨預期改善，美股四大指數全面勁揚，費半漲幅更達2.36％，台股也在台積電（2330）、聯發科（2454）及聯電（2303）等權值股反彈近2％，以及面板、航運股大漲帶動下，指數開高走高，盤中大漲近200點，重新站上14400點，預估成交金額逾2000億元。

雖然外資進入放假，不過，台股今天表現強勁，電子類股漲幅接近1.5％，航運股更達到3.8％，重回半年線及5日均線之上，日KD也在低檔交叉向上，有望邁入短多循環。

台新台灣中小基金經理人吳繼先認為，FED強勢升息預估告一段落，12月升息幅度2碼已趨緩，唯FOMC會議已預告高利率將維持更長一段時間，且利率高點還沒到，導致近期台股隨著美股回檔，不過，升息斜率已逐漸趨緩，反應至美元指數開始下滑，有利於全球風險性資產反彈；另一方面，台股大部分的產業在2022年下半年嚴重下修，甚至未到盡頭，且2023年復甦時間較晚，力道較弱的話，2023多半個股獲利會呈現衰退，但近期股價不跌反漲，也反映基本面利空出盡。因此，近期台股的回檔可視為短線獲利回吐賣壓，在修正後，評價趨於合理，逢低可擇優布局。

選股邏輯上優先選擇2023年仍會成長的領域，包括：ASIC、IP、server等IC設計族群，以及半導體檢測、先進製程半導體設備，另外，不需庫存調整的能源及遊戲類股亦可留意。以2023年獲利多呈現衰退來看，多半個股本益比其實不低，但以方向性考量，可以適度加入最差時間已過，以及股價或庫存調整較早結束，2022年或2023年第1季即可看到反彈的個股。

（時報資訊 莊丙農）