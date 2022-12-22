航運股爆量 中航漲停 貨櫃三雄上衝下洗

航海王再度揚帆！受惠農曆春節前出貨小旺季帶動，市場傳出航商將於明年1月加收旺季附加費，22日航運類股成為台股人氣所在、交投熱絡，其中，散裝船的中航（2612）今（22）日舉行線上法說，買盤先行卡位、股價直攻漲停，貨櫃三雄則由萬海（2615）領軍，帶動陽明（2609）、長榮（2603）股價走揚，惟盤中當沖劇烈，股價上衝下洗，航海王走勢波濤洶湧。

今日市場傳出，因農曆年前出貨小旺季，貨櫃航運遠東線到美西線近期滿載，各大航商將於明年1月1日起加徵旺季附加費，預計每40呎櫃加收逾1000美元；但此傳聞業界卻有不同說法，據國際貨運公司表示，計畫漲價是一回事，漲不漲得成又是另一回事，目前實際情況客戶僅接受漲價100美元，且因大陸疫情嚴重，各企業產業受到影響，遠東到美國航線運量將不如預期。

航運產業多空消息紛雜，22日航運類股也呈現多空激戰走勢，指標股萬海早盤以高盤開出後，10點左右一度攻高到86.4元、漲幅逾7％，但隨即出現震盪走勢，11點過後成交量已突破5.8萬張大量，成為盤面人氣焦點。

萬海日前法說會透露，農曆年前出貨小旺季熱絡情況不如去年同期，美國零售庫存去化緩慢，預估明年第二季貨量才能逐步攀升，目前正與客戶洽談美國線長約中，對長約價不悲觀。

陽明今日股價也呈現多空對作走勢，盤中最高價一度來到68.3元，股價在67元附近震盪，11點過後成交量已突破8萬張，交投熱絡。

陽明全航線回到滿載情況，近期歐洲線、美西線運價止穩，因北美市場需求疲弱，陽明將更多空櫃移往亞洲線，亞洲線今年承攬量成長近2成。

長榮早盤以平高盤開出後，盤中最高來到170.5元，11點過後成交量逾3.7萬張，亦成為盤面焦點。

（工商時報 方明）

旺季到+運價穩 航運股爆量反彈

隨著年底旺季來到，運價傳出止跌回穩，航運股今（22）日爆量大漲，早盤成交值比重維持在二成以上，最高來到23％以上，比半導體類股占比17％多，資金重返航運股，帶頭吹起台股年底作帳行情號角。

台股今天資金明顯出現電子與傳產股翹翹板，上市航運股今天由中航率先漲停帶動，萬海大漲半根漲停，志信、建新國際、新興、長榮航、中櫃、陽明、長榮、華航、遠雄港、四維航、台航等全面大漲2～4％以上，包括貨櫃航運、散裝航運、陸運、航空股齊步大漲。

航運股今天到上午11點止，成交值已達到245億元，比昨天全場的206億元還多，預估今天量能有可能倍增，市場再度重返航運股，上市航運類股指數大漲約2.7％，指數逼近170點，早盤指數最高曾攻上172.29點，大漲超過4％，航海王成台股年底作帳行情領頭先鋒。

（工商時報 呂淑美）

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