12/22盤前｜主辦券商閃辭 這檔有停牌危機

基本面：

1. 前一交易日新台幣以30.709元兌一美元收市，升值1.1分，成交值為7.59億美元。

2. 集中市場21日融資增為1674.86億元，融券增為626402張。

3. 集中市場21日自營商賣超36.96億元，投信買超5.27億元，外資賣超28.71億元。

4. 中鋼（2002）旗下環保工程公司中宇（1535）受惠集團訂單穩定，前三季每股稅後純益（EPS）3.56元，賺贏去年全年，中宇總經理李志豐表示，目前公司在建工程量逾164億元，同時也跨足循環經濟領域，包括儲能系統、太陽能工程及碳捕集（CCS）工程等業務均已開始承接，公司未來幾年業務量相對穩健。

5. 消費性市場需求不振，銅箔基板（CCL）台光電（2383）、聯茂（6213）今年營運均受到影響，法人表示，雖然短期消費性尚未看到復甦，但網通、伺服器升級趨勢不變，帶動高頻高速材料需求增溫，樂觀看待CCL廠2023年營運回升。

6. 年末市場進入淡季，以及消費力道尚未復甦，軟性銅箔基板（FCCL）大廠台虹（8039）預期產業去庫存狀況仍會持續至2023上半年，最快要第二季才可望有漸漸復甦的跡象，因此對明年上半年持審慎看法。

7. 訊連（5203）跨足AI（人工智慧），人臉辨識FaceMe產品再瞄準數位金融市場。訊連21日宣布與元大人壽合作，提供「遠距投保」服務，以人臉辨識協助身分認證，突破親簽的框架。

8. LED廠11月營收雖因擺脫十一長假干擾而反彈，不過時序進入傳統淡季，消費性電子需求持續疲弱不振，加上12月再度遭遇年終盤點、歐美聖誕節等不利因素，根據龍頭廠富采（3714）出具的財測，法人預期富采第四季營收恐探掛牌以來低點，且不排除再度陷入小幅度赤字。

9. 佳世達（2352）董事長陳其宏21日表示，大陸調整動態清零政策，染疫速度快，應該會在一～二個月內達到高峰、然後結束。他指出，大陸是數一數二的經濟體，對全球需求面有很大的影響，邊境開放之後可以到全球消費，會刺激需求復甦。

10. 低碳與綠色工程案量持續擴大，加上搶攻高科技建廠商機、強力布局美國市場，中鼎（9933）指出，截至11月，手中在建工程已達3,365億元，創歷史新高。法人預期，第四季傳統上是工程趕工、入帳高峰，中鼎受惠在建工程年底完工入帳，估今年合併營收創新高的機會極大。

11. 國巨（2327）持續轉型、在逆轉產品分布之後，高階利基型比重攀升至75％，抵銷消費性電子的疲弱，走出大中華區、跨出被動元件的布局獲得投信法人認同。

12. 面對原物料成本大增，飲料大廠黑松（1234）今年營運勉強守住正成長，董事長張斌堂認為隨著疫情解封，明年營運應該會比今年樂觀，但暗藏三大變數，包括疫情反覆牽動需求、主要原料價格居高不下、通路整併的影響等。