12/22盤前｜主辦券商閃辭 這檔有停牌危機
技術面：
1. 台股前一交易日收漲64.37點，為14234.4點。
2. 台股前一交易日成交金額量縮為2188.17億元，5日均量為2390.8億元，10日均量為2119.84億元。
3. 5日均線14420.090點，10日均線14523.38點，20日均線14663.27點。
4. 5日RSI為28.14，10日RSI為38.79。
5. 9日K值為14.01，9日D值為20.97。
6. 20日乖離率為-2.92。
7. 倫元投顧：電子股缺少大買力護持，將走向個股修正調整結構，短線又回到業內、中實戶主導，傳產股輪動將會是現階段盤面的主要節奏；至於電子股必須等到美股正式反彈、才能吸引大買力歸隊，故現階段策略暫以傳產、原物料族短打為主。
8. 元大投顧：台股的月線正式下彎並已跌破重要頸線位置，意謂本波自10月底以來的反彈正式結束，儘管指數未必會持續下探，但震盪偏弱勢的發展勢必會大大提高當前的操作與選股難度。
台股焦點：
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國際鎳價飆 不銹鋼股漲 （閱讀全文）
基本面：
1. 前一交易日新台幣以30.709元兌一美元收市，升值1.1分，成交值為7.59億美元。
2. 集中市場21日融資增為1674.86億元，融券增為626402張。
3. 集中市場21日自營商賣超36.96億元，投信買超5.27億元，外資賣超28.71億元。
4. 中鋼（2002）旗下環保工程公司中宇（1535）受惠集團訂單穩定，前三季每股稅後純益（EPS）3.56元，賺贏去年全年，中宇總經理李志豐表示，目前公司在建工程量逾164億元，同時也跨足循環經濟領域，包括儲能系統、太陽能工程及碳捕集（CCS）工程等業務均已開始承接，公司未來幾年業務量相對穩健。
5. 消費性市場需求不振，銅箔基板（CCL）台光電（2383）、聯茂（6213）今年營運均受到影響，法人表示，雖然短期消費性尚未看到復甦，但網通、伺服器升級趨勢不變，帶動高頻高速材料需求增溫，樂觀看待CCL廠2023年營運回升。
6. 年末市場進入淡季，以及消費力道尚未復甦，軟性銅箔基板（FCCL）大廠台虹（8039）預期產業去庫存狀況仍會持續至2023上半年，最快要第二季才可望有漸漸復甦的跡象，因此對明年上半年持審慎看法。
7. 訊連（5203）跨足AI（人工智慧），人臉辨識FaceMe產品再瞄準數位金融市場。訊連21日宣布與元大人壽合作，提供「遠距投保」服務，以人臉辨識協助身分認證，突破親簽的框架。
8. LED廠11月營收雖因擺脫十一長假干擾而反彈，不過時序進入傳統淡季，消費性電子需求持續疲弱不振，加上12月再度遭遇年終盤點、歐美聖誕節等不利因素，根據龍頭廠富采（3714）出具的財測，法人預期富采第四季營收恐探掛牌以來低點，且不排除再度陷入小幅度赤字。
9. 佳世達（2352）董事長陳其宏21日表示，大陸調整動態清零政策，染疫速度快，應該會在一～二個月內達到高峰、然後結束。他指出，大陸是數一數二的經濟體，對全球需求面有很大的影響，邊境開放之後可以到全球消費，會刺激需求復甦。
10. 低碳與綠色工程案量持續擴大，加上搶攻高科技建廠商機、強力布局美國市場，中鼎（9933）指出，截至11月，手中在建工程已達3,365億元，創歷史新高。法人預期，第四季傳統上是工程趕工、入帳高峰，中鼎受惠在建工程年底完工入帳，估今年合併營收創新高的機會極大。
11. 國巨（2327）持續轉型、在逆轉產品分布之後，高階利基型比重攀升至75％，抵銷消費性電子的疲弱，走出大中華區、跨出被動元件的布局獲得投信法人認同。
12. 面對原物料成本大增，飲料大廠黑松（1234）今年營運勉強守住正成長，董事長張斌堂認為隨著疫情解封，明年營運應該會比今年樂觀，但暗藏三大變數，包括疫情反覆牽動需求、主要原料價格居高不下、通路整併的影響等。
國內消息：
1. 標準普爾全球評級台灣子公司中華信評公布最新經濟預測報告，將2022年台灣經濟成長率下調至為2.5％，2023年為1.5％，都是主要機構最低預估值，且CPI（消費者物價指數）年增率2022年為3.1％，2023年為2.6％，是主要機構最高，因此推測央行2023年可能會繼續升息。
2. 為達到2050淨零碳排的目標，三三會長林伯豐21日強烈呼籲政府，保留核能為基載電力，並以比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐為例，建議開放企業興建SMR小型核電廠（Small Modular Reactor），「政府不建、就請讓民間來建。」
3. 主計總處21日發布薪資中位數並指出，去年受惠於景氣復甦，各階層薪資都有成長，惟極端高薪族群成長最快，大幅推升平均薪資，以致領不到平均薪資的人數占比升至68.31％，續創新高，反映中產階層與極端高薪族群的薪資差距續呈擴大。
4. 國內電子票證（現稱儲值卡）業者首發！台北市政府及北捷轉投資的悠遊卡公司21日正式送件申請登錄興櫃一般板，櫃買中心表示，若登錄作業順利，可望在明年首個營業日（1月3日）掛牌買賣。
5. 剛風光享受董事長蔡果荃榮膺美國國家發明家學院(National Academy of Inventors, NAI)為新科院士的光環，心悅生醫21日卻驚傳因主辦輔導推薦證券商富邦證券閃辭，恐面臨停止興櫃買賣。
6. 市場傳出俄羅斯最大礦業冶金公司、世界最大鎳與鈀製造廠諾里爾斯克鎳業公司（簡稱諾鎳），明年將減產10％，引爆國際鎳價飆漲，每公噸現貨價重回2.8萬美元，激勵21日國內不銹鋼族群股價大漲，其中不銹鋼盤元大廠燁興、不銹鋼裁剪大廠新鋼等相關鋼廠都攻上漲停板，華新也爆出逾15.68萬張大量上揚，躍居當日上市公司最大成交量。
7. 日本央行推出新貨幣政策之後，除了帶動日圓匯率強升，大型行庫內部更預期「日圓貶到盡頭了」，同時根據一般民眾換匯交易量最大的台銀最新統計，21日賣出近5.5億日圓的現鈔，和20日相較，增加近4成，同時比起上周平均每日賣出近3.5億的量，更多出快6成，顯見民眾對日圓近兩天的匯率表現「非常有感」，於是趕快回補日圓，以免之後「越買越貴」。 （閱讀全文）
8. 年終車市熱，車商預告新年度車價調漲，有效激出買氣，加上明年農曆年提前，元月傳統旺季購車需求提前爆發，車商成交率飆高，推升12月新車接單量高出目標5成，預期訂單將外溢至明年。車商推估，12月受惠於旺季效益提前，及特斯拉等進口車商集中交車、衝高單月業績策略運作下，12月車市規模將衝上今年度最高的4.2萬輛。 （閱讀全文）
9. 百貨龍頭新光三越21日董事會確定2022年全台營業額目標830億元已在12月中旬提前達標，預估全年有望年增10％再創新高；同時會中亦通過桃園大有店明年2月結束營業，目前轉租或賣未有定論，業界認為，一年5、6億營業額店收掉，相對停損上億元，其輕資產配置更有助IPO之路。
10. 今年在「2022世界足球賽」的助攻下，11月份運彩銷售金額已經突破了500億元，印證了台灣運彩總經理林博泰在八年前預估值！但從150億元到逾500億元，非一蹴可幾，也不能只靠世足賽加持，而是十年來，在主管機關支持之下，運彩團隊一點一滴努力慢慢堆疊起來。
11. 根據市調機構Counterpoint統計，聯發科蟬聯今年第三季全球智慧型手機處理器出貨量第一大廠寶座，但市占率下滑至35％，主要是受到中低階手機需求疲弱及庫存持續調整影響，而第四季因為需求低迷及中國手機廠砍單，預期出貨量將持續下滑，且4G手機晶片出貨季減幅度會大於5G處理器。
國外消息：
1. 半導體大廠美光（Micron）於21日公布上季財報，並同時宣布明年將裁撤約10%的員工，拖累該公司股價在盤後交易中下挫逾1%。 （閱讀全文）
2. 歷經近三年嚴密防疫，大陸可望全面邊境解封。繼推出優化20條、「新十條」放寬防疫措施後，港媒21日披露，大陸自明年1月3日起，將不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，原本的「5+3」將優化為「0+3」，等同迎接全面開放。 （閱讀全文）
3. 能源專家耶金（Dan Yergin）20日表示，一旦中國完全解封經濟重新開放，他預測，油價將觸及每桶121美元。但也同時警告，油市籠罩美國聯準會（Fed）決策等三大不確定因素，若全球經濟衰退，油價可能下探70美元。
4. 全球經濟成長走疲打擊包裹遞送需求，美國快遞巨頭聯邦快遞（FedEx）2023會計年度第二季（8至11月）營收與獲利雙雙持續萎縮，該公司承諾進一步削減成本並減少資本支出，以因應大環境不景氣的挑戰。聯邦快遞為全球物流龍頭，一直被視為全球經濟榮枯的風向球，上季獲利雖下滑，但降幅小於市場預期，帶動21日早盤股價大漲4.8％，報172.2美元。不過，受到全球經濟走疲打擊需求衝擊，今年迄今股價累計重挫36％。
5. 過去兩年數百家企業在股票首度公開發行（IPO）熱潮掛牌交易，如今許多業者股價承受大逆轉，股價跌至不到2美元，甚至瀕臨下市危機。
6. 運動用品大廠耐吉（Nike）周二（20日）公布財報，不但上季業績輕鬆超越華爾街預期，同時強調庫存已較前一季降低，也看好全財年營收增長。受到財報財測雙優的激勵，耐吉股價周三跳空大漲逾13％，每股報117美元。
7. 挖礦業者Core Scientific周三聲請破產，該公司雖有正現金流，但不足以償債，希望在破產保護期間繼續挖礦賺錢還債。過去一年來Core股價跌幅超過98％。回顧去年7月Core借殼上市時，公司市值仍有43億美元，如今只剩7,800萬美元。
8. 馬斯克18日在推特舉行投票，詢問用戶他是否應該辭去執行長，19日投票截止時，有超過1,700萬個帳號參與投票，將近58％的用戶認為他應該交出兵符。馬斯克在發起民調時表示將遵守投票結果。馬斯克20日稍晚在推特發文寫道，「只要找到傻到願意接下這份工作的人，我會馬上辭去推特執行長。在那之後，我只會管理軟體和伺服器團隊。」
（時報資訊 廖小蕎、張嘉倚；工商時報 數位編輯）