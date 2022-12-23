12/23盤前｜陸敲N95急單 重演台灣口罩荒
技術面：
1. 台股前一交易日收漲208.54點，為14,442.94點。
2. 台股前一交易日成交金額量縮為2,121.38億元，5日均量為2,434.03億元，10日均量為2,153.49億元。
3. 5日均線14,361.85點，10日均線14,512.37點，20日均線14,646.22點。
4. 5日RSI為48.53，10日RSI為48.13。
5. 9日K值為25.21，9日D值為22.38。
6. 20日乖離率為-1.39。
7. 凱基投顧：近日指數觀察重點有二，首先看14,278點能否守穩，以確認跌勢止住；再者5日MA突破後，是否進一步攻克周二黑K高點14,451點，藉以了解多方挑戰10日均線14512、月均線14646的企圖。
8. 元大投顧：外資期貨多單尚有萬口，行情連續重挫機會不高，惟多頭尚缺電子股帶動氣勢，僅能靠類股輪動緩步往上，預期指數上方空間不大，個股題材表現為主。
台股焦點：
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基本面：
1.前一交易日新台幣以30.680元兌一美元收市，升值2.9分，成交值為7.78億美元。
2. 集中市場22日融資增為1676.09億元，融券增為636,787張。
3. 集中市場22日自營商賣超4.36億元，投信買超5.92億元，外資買超93.49億元。
4. 車用整流二極體廠朋程（8255）22日召開法說會，在油電混合車需求成長帶動下，使48V模組需求開始大幅成長，預期應用在48V模組的MOSFET今年全年將會出貨7萬顆，預期明年開始將可望成長十倍，並有望挑戰一百萬顆，成為明年營運主要的成長動能之一。
5. 面板驅動IC市場在今年下半年景氣低迷影響下，使整體市場的整合觸控暨面板驅動IC（TDDI）庫存水位高漲，中國集創北方更祭出殺價搶市策略，使台灣驅動IC供應鏈開始加速進攻更為高階的AMOLED面板驅動IC市場。
法人預期，在明年手機AMOLED有機會成為市場主流效應下，聯詠（3034）、瑞鼎（3592）等面板驅動IC廠有望大啖OPPO、Vivo等中國品牌高階機種訂單。
6. 愛爾達（8487）在這次世足賽取得台灣區賽事轉播總代理，在世足賽11月21日開賽後，已挹注11月營收衝上1.74億元，相較去年同期成長32.96％的佳績，而12月18日世足落幕後，統計整個賽程廣告收入超越去年東奧成長50％。
愛爾達董事長陳怡君表示，2022年整體獲利將超越2021年。愛爾達2021年全年EPS為2.08元。
7. 玻璃薄化廠悅城（6405）今年因面板產業低迷，營收及毛利率大幅下滑，但業外收益貢獻使得稅後損益仍小賺，累計前三季每股盈餘0.7元。展望2023年，公司除了期望產業在下半年回溫之外，公司積極跨入車載及其他新應用，期望為公司注入新的成長動能。
8. 力拚營運復甦，泰鼎-KY（4927）積極布局HDI產線及認證新產品，預計投資泰銖8.2億元，並在2023上半年投完、下半年量產，預期第三季起將陸續會有新產品、新產能加入貢獻。
9. 在商辦、住宅案同步貢獻下，長虹（5534）今年獲利大豐收，累計前三季稅後純益達19.73億元，賺贏去年全年的12.8億元，EPS達6.8元，也超越去年全年的4.41元。邁向2023年之際，業績可望有跳躍性的成長，長虹將有七大案完工，總銷金額達200億元，法人估若順利全數完工交屋且完銷，長虹明年業績將大爆發。
10. 鑽全（1527）前三季EPS攀升至4.82元，創同期第三高，預期第四季至明年第一季營運偏淡。鑽全董事長賴伯彥22日出席法說會表示，大部分客戶還在去化庫存、美國房市也不理想，明年充滿變數，預估明年下半年營運才會逐漸好轉，明年營運將與今年持平。
國內消息：
1. 前一交易日新台幣以30.680元兌一美元收市，升值2.9分，成交值為7.78億美元。
2. 集中市場22日融資增為1676.09億元，融券增為636787張。
3. 集中市場22日自營商賣超4.36億元，投信買超5.92億元，外資買超93.49億元。
4. 車用整流二極體廠朋程（8255）22日召開法說會，在油電混合車需求成長帶動下，使48V模組需求開始大幅成長，預期應用在48V模組的MOSFET今年全年將會出貨7萬顆，預期明年開始將可望成長十倍，並有望挑戰一百萬顆，成為明年營運主要的成長動能之一。
5. 面板驅動IC市場在今年下半年景氣低迷影響下，使整體市場的整合觸控暨面板驅動IC（TDDI）庫存水位高漲，中國集創北方更祭出殺價搶市策略，使台灣驅動IC供應鏈開始加速進攻更為高階的AMOLED面板驅動IC市場。
法人預期，在明年手機AMOLED有機會成為市場主流效應下，聯詠（3034）、瑞鼎（3592）等面板驅動IC廠有望大啖OPPO、Vivo等中國品牌高階機種訂單。
6. 愛爾達（8487）在這次世足賽取得台灣區賽事轉播總代理，在世足賽11月21日開賽後，已挹注11月營收衝上1.74億元，相較去年同期成長32.96％的佳績，而12月18日世足落幕後，統計整個賽程廣告收入超越去年東奧成長50％。
愛爾達董事長陳怡君表示，2022年整體獲利將超越2021年。愛爾達2021年全年EPS為2.08元。
7. 玻璃薄化廠悅城（6405）今年因面板產業低迷，營收及毛利率大幅下滑，但業外收益貢獻使得稅後損益仍小賺，累計前三季每股盈餘0.7元。展望2023年，公司除了期望產業在下半年回溫之外，公司積極跨入車載及其他新應用，期望為公司注入新的成長動能。
8. 力拚營運復甦，泰鼎-KY（4927）積極布局HDI產線及認證新產品，預計投資泰銖8.2億元，並在2023上半年投完、下半年量產，預期第三季起將陸續會有新產品、新產能加入貢獻。
9. 在商辦、住宅案同步貢獻下，長虹（5534）今年獲利大豐收，累計前三季稅後純益達19.73億元，賺贏去年全年的12.8億元，EPS達6.8元，也超越去年全年的4.41元。邁向2023年之際，業績可望有跳躍性的成長，長虹將有七大案完工，總銷金額達200億元，法人估若順利全數完工交屋且完銷，長虹明年業績將大爆發。
10. 鑽全（1527）前三季EPS攀升至4.82元，創同期第三高，預期第四季至明年第一季營運偏淡。鑽全董事長賴伯彥22日出席法說會表示，大部分客戶還在去化庫存、美國房市也不理想，明年充滿變數，預估明年下半年營運才會逐漸好轉，明年營運將與今年持平。
國外消息：
1. 憂心貨幣再緊縮，美股走低那指挫2%
美國第3季GDP終值中，季增年率為3.2%，優於之前預估2.9%。同時，美國上周初次申請就業補助人數也低於預期，表示勞動市場仍緊繃。經濟數據強勁下，市場擔憂聯準會可能還會大力升息對抗通膨。在美股疲弱下，今年耶誕行情可能泡湯。本周迄今，道瓊已跌5.57%，標普500跌7.49%，那斯達克更是重挫9.74%，今年美股可能會創2008年以來最差的一年。美股最新收盤價，道瓊跌348.99點或1.05%，收33027.49點。那斯達克跌233.25點或2.18%，收10476.12點。標普500跌56.05點或1.45%，收3822.39點。
2. 特斯拉空軍暴賺150億美元
歷經兩年噴出行情後，特斯拉今年股價打滑墜入熊市，讓特斯拉空軍終於嘗到獲利甜頭。據統計，今年融券放空特斯拉的投資人總共抱走150億美元的獲利。由於入主推特之亂越演越烈，特斯拉股價近來連番重挫，周二單日更暴跌8.1％，今年迄今累計重挫61％。 （閱讀全文）
3. 美、英銀行年終獎金恐大縮水
總體經濟環境挑戰衝擊銀行業務，紐約與倫敦銀行家今年的年終獎金估計縮水3成至5成，有人甚至沒有獎金。回顧去年，歐美擺脫疫情陰霾，經濟強勁復甦，銀行業務暢旺讓銀行家的獎金創下2006年來最高紀錄。然而今年總體環境丕變，債券市場崩跌，股市激烈震盪衝擊企業估值，併購交易與股票發行大幅萎縮。在此同時，美國聯準會（Fed）激進升息抑制通膨，試圖讓經濟活動降溫，使得經濟衰退風險逐漸增強。
4. 避險夯，金價明年喊到4,000美元
投資專家指出，全球央行持續升息抗通膨，經濟衰退隱憂揮之不去下，兼具避險與保值特性的黃金，明年價格上看4,000美元。瑞士亞洲資本（Swiss Asia Capital）執行董事兼投資長基納（Juerg Kiener），21日接受CNBC節目《Street Signs Asia》專訪，直言金價明年可能觸及2,500美元至4,000美元。
5. 網飛堵帳密分享，恐得不償失
串流平台網飛（Netflix）將從明年開始防堵用戶分享帳密，但外界認為這項措施在執行上困難重重，因為網飛很難判定用戶是與他人分享帳密還是本身常在不同地點上網。這項措施也可能讓用戶直接退訂網飛，改用其他串流平台。
（時報資訊 李寶珠、柳繼剛、張嘉倚；工商時報 數位編輯）