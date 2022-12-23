12/23盤前｜陸敲N95急單 重演台灣口罩荒

基本面：

1.前一交易日新台幣以30.680元兌一美元收市，升值2.9分，成交值為7.78億美元。

2. 集中市場22日融資增為1676.09億元，融券增為636,787張。

3. 集中市場22日自營商賣超4.36億元，投信買超5.92億元，外資買超93.49億元。

4. 車用整流二極體廠朋程（8255）22日召開法說會，在油電混合車需求成長帶動下，使48V模組需求開始大幅成長，預期應用在48V模組的MOSFET今年全年將會出貨7萬顆，預期明年開始將可望成長十倍，並有望挑戰一百萬顆，成為明年營運主要的成長動能之一。

5. 面板驅動IC市場在今年下半年景氣低迷影響下，使整體市場的整合觸控暨面板驅動IC（TDDI）庫存水位高漲，中國集創北方更祭出殺價搶市策略，使台灣驅動IC供應鏈開始加速進攻更為高階的AMOLED面板驅動IC市場。

法人預期，在明年手機AMOLED有機會成為市場主流效應下，聯詠（3034）、瑞鼎（3592）等面板驅動IC廠有望大啖OPPO、Vivo等中國品牌高階機種訂單。

6. 愛爾達（8487）在這次世足賽取得台灣區賽事轉播總代理，在世足賽11月21日開賽後，已挹注11月營收衝上1.74億元，相較去年同期成長32.96％的佳績，而12月18日世足落幕後，統計整個賽程廣告收入超越去年東奧成長50％。

愛爾達董事長陳怡君表示，2022年整體獲利將超越2021年。愛爾達2021年全年EPS為2.08元。

7. 玻璃薄化廠悅城（6405）今年因面板產業低迷，營收及毛利率大幅下滑，但業外收益貢獻使得稅後損益仍小賺，累計前三季每股盈餘0.7元。展望2023年，公司除了期望產業在下半年回溫之外，公司積極跨入車載及其他新應用，期望為公司注入新的成長動能。

8. 力拚營運復甦，泰鼎-KY（4927）積極布局HDI產線及認證新產品，預計投資泰銖8.2億元，並在2023上半年投完、下半年量產，預期第三季起將陸續會有新產品、新產能加入貢獻。

9. 在商辦、住宅案同步貢獻下，長虹（5534）今年獲利大豐收，累計前三季稅後純益達19.73億元，賺贏去年全年的12.8億元，EPS達6.8元，也超越去年全年的4.41元。邁向2023年之際，業績可望有跳躍性的成長，長虹將有七大案完工，總銷金額達200億元，法人估若順利全數完工交屋且完銷，長虹明年業績將大爆發。

10. 鑽全（1527）前三季EPS攀升至4.82元，創同期第三高，預期第四季至明年第一季營運偏淡。鑽全董事長賴伯彥22日出席法說會表示，大部分客戶還在去化庫存、美國房市也不理想，明年充滿變數，預估明年下半年營運才會逐漸好轉，明年營運將與今年持平。