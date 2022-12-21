國巨轉型效益浮現 三大法人持股達53.8%

國巨（2327）持續轉型、在逆轉產品分布之後，高階利基型比重攀升至75％，抵銷消費性電子的疲弱，走出大中華區、跨出被動元件的布局獲得投信法人認同。

根據統計，第四季以來投信僅一個交易日未買超國巨，累計10月迄今，投信法人已經買超國巨6,777張，三大法人持股已達53.8％。

國巨今年前三季以減資後的股本計算，每股稅後純益達44.5元，雖然全球景氣不佳，標準品的需求受到手機、筆電等消費性產品景氣不佳衝擊，稼動率直直落，而國巨出具的第四季財測僅季減個位數，全年每股稅後純益50元以上的目標可望達陣，針對2023年的獲利部分，法人更喊出上看六個股本的目標。

隨著轉型效益浮現，標準品的價格波動已經難以撼動國巨的獲利結構，財報更為穩健之下，國巨的本益比已被法人推高。

根據統計，第四季以來（10月以來）投信僅一個交易日沒有買超國巨，累計買超張數達6,777張，而外資雖未連續性買超，但是第四季以來累計買超7,773張，超越投信成為主要買盤，就持股比率來看，三大法人持股累積已達53.8％，高法人持股相當罕見。

外資法人預期，國巨的稼動率可望在明年第二季回升，加上國巨積極整併感測元件事業，成為被動元件之外另一主力產品線，有助於國巨進一步提升非標準品比重，對於國巨明年的營運看法樂觀。

國巨統計，今年第三季汽車相關應用已達22％，僅次於工業應用的31％，光這二項應用比重達53％，消費性應用降至6％，產品結構已經不同以往。

累計國巨今年前11月營收為1,121億元，年增14％，符合法人圈今年初的預估，明年在感測元件加入下，法人估國巨明年營收至少成長10％。