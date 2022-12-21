主辦券商閃辭 這檔生醫股面臨停牌危機

剛風光享受董事長蔡果荃榮膺美國國家發明家學院（National Academy of Inventors, NAI）為新科院士的光環，心悅生醫21日卻驚傳因主辦輔導推薦證券商富邦證券閃辭，恐面臨停止興櫃買賣。

根據櫃買中心有價證券審查準則規定，若心悅無法在短期內找到新的主辦輔導推薦證券商，股票恐在年底前有停止交易或甚至終止交易之虞。心悅則表示，公司目前新藥開發進度如常，將積極接洽其他證券商，力拚快速回復交易。

心悅生醫受利空衝擊，股價近兩日爆出2.24萬張賣壓，21日興櫃均價收在10.98元，單日重挫30.59％，近二日跌幅60.22％。

據悉，富邦證擔任心悅主辦輔導推薦證券商已有數年時間，對上市櫃規劃持續提供協助，但未有明確時程，經考量人力運用效率，在與公司進行溝通後，辭任主辦輔導券商。

櫃買中心指出，興櫃公司如主辦證券商請辭出缺，協辦券商仍在，就會公告其股票將停止交易三個月，但通常主辦券商出缺後，協辦券商都會跟進請辭協辦券商，此情形就會公告其股票將終止交易。而一般主辦券商之所以請辭，除被輔導公司營運持續不佳外，也有可能是被輔導興櫃公司短期沒有轉上櫃或轉上市計畫，避免在興櫃掛牌期間，仍要負責買賣盤報價及例行輔導。

據櫃買中心資料顯示，心悅於興櫃股票推薦券商除富邦證券外，尚有凱基證與台新證等兩家協辦券商，但兩家券商目前均未表達出接任主辦券商意願。

心悅是國際知名神經科學家與腦疾病專家蔡果荃在2013年創立，專攻中樞神經疾病用藥，研發中的難治型精神分裂症、合併治療新藥C lozaBenR(SND12臨床試驗)及成人精神分裂症、加成治療新藥Na BenR(SND13臨床試驗)，均獲美國FDA授予突破性治療，並在歐美進行二、三期臨床。

依照股市觀測站資料顯示，心悅自2016年1月29日掛牌興櫃以來，營運連年虧損，近六年每股依序虧損1.59元、3.24元、2元、2.14元、1.99元，以及2021年的2.72元。今年上半年財報每股亦有1.32元虧損。