台股硬守季線大關 外資本月賣超達500億

美股三大指數止跌，終結四連黑，為台股注入強心針，21日台股開高走高，盤中高點來到14,291點，硬守季線大關。股王、股后走跌失勢，權王台積電小漲在460元蓄勢，大型權值電子股的國巨（2327）、聯發科（2454）早盤往上，ABF載板三雄呈現小跌。而鋼市有望回溫，鋼鐵人齊步上攻，紡織、儲能及航運股亦有表現，大盤漲勢一度擴大逾百點，逼近14,300點整數關卡，快速消化日本央行轉鷹的利空衝擊。惟台股周二跌破半年線後，短線頭部壓力成形，市場不敢太樂觀，中場過後漲勢縮水，終場收高64.37點，為14234.4點。今日外資（不含外資自營商）賣超26.7605億元，投信買超5.1275億元，自營商賣超36.9639億元，三大法人賣超58.59億元。

台股盤中強勢反彈百點，傳產股位居大功臣。中鋼（2002）董事長翁朝棟看好鋼市明年上半年將優於今年下半年，帶動鋼鐵股走勢，威致（2028）、佳大（2033）、海光（2038）、燁興（2007）攻漲停，中鴻（2014）大漲9％逼近漲停板，中鋼則收高4％；鋼鐵股上漲4.2％，成為類股漲幅第一。航運股表現吸睛追在後，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）漲幅皆超過2％；航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）漲幅介於2~3％；中航（2612）延續漲勢，今日大幅收漲7％，傲視同業。電子股失光環，台積電收459元，漲幅不到1％；聯發科、力積電（6770）、鴻海（2317）、聯電（2303）雖然收紅，但漲幅有限難以激起火花。

日銀宣布擴大殖利率曲線控制區間，引發大借日圓進行槓桿套利的「渡邊太太」們急於撤資，台股20日大跌263點，一舉摜破半年線關卡，所幸今日在美股終止連4黑的激勵下，多方活血，盤中指數大漲百點，收回部分失土，終場台股收高64.37點，為14234.4點，5日RSI為28.14，10日RSI為38.79，9日K值為14.01，9日D值為20.97，20日乖離率為-2.92。20日外資賣超107億元，三大法人賣超181.53億元；外資今日再度調節台股，形成連5賣，不過單日賣超額度縮至26.7億元，本月累計賣超達500億元。

台股資深分析師連乾文指出，大盤就短期有複合頭肩頂型態壓力，要突破一頭兩肩壓力得靠大型權值股或券資比高的軋空股來突破層層壓力，由於台積電、聯發科尚屬弱勢，較有希望是券資比股高的創意、M31、世芯-KY、晶心科等。軍工股、顯卡股、鋼鐵股、儲能股、學名藥防疫股、散裝輪等有機會輪漲，但缺乏強勁基本面，仍僅區間操作。元大投顧提醒，由於台股的月線已正式下彎，並已跌破重要頸線位置，意謂本波自10月底以來的反彈正式結束，儘管指數未必會持續下探，但震盪偏弱勢的發展勢必會大大提高當前的操作與選股難度。

（時報資訊 張嘉倚）

延伸閱讀

華新中鋼噴量 鋼鐵滿血復活 19檔鎖漲停

金控獲利慘摔 存股族最愛金融股還能買？

曾連樣品車都搶光 巨大為何突陷風暴？