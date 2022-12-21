華新中鋼噴量 鋼鐵滿血復活 19檔鎖漲停

台股今天21日收盤報14,234.49點，漲64.37點，漲幅0.45％，成交量為2,188.17億。市場淡化日央調高長期利率變動容許幅度的影響，台股今反彈走高，盤中一度漲逾百點，指標股台積電回神小漲1.5元作收，加上航運及鋼鐵股助攻下，指數終場收復14,200點大關。

盤面上，中鋼董座昨日指出鋼市春天要來了，今鋼鐵股全面噴漲，燁興、威致、佳大、新鋼表現強勢直攻漲停，中鴻則暴漲超過9％，中鋼也收高4％。此外 ， 傳出俄羅斯鎳礦巨擘Nornickel擬明年減產10％，倫敦金屬交易所（LME）交易的鎳期貨單日一度漲至7.1％，激勵鎳礦概念股華新今股價走高，盤中一度朝50元關卡靠攏，收盤上揚逾3％，成交量爆出15萬張大量。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計威致、康控-KY、強生、鴻翊共19檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，鋼鐵及電纜類股波動最大，分別上漲4.27％及2.81％，零組件類股表現疲軟，下跌0.59％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有13檔8.55％以上漲幅，其中11檔觸及漲停為南光（1752）、康控-KY（4943）、威致（2028）、佳大（2033）、佳和（1449）、廷鑫（2358）、海光（2038）、宏旭-KY（2243）、新鋼（2032）、材料-KY（4763）、燁興（2007）。

今日上市有10檔股票3.61％以上跌幅，依序為正峰（1538）、欣興（3037）、凱羿-KY（2939）、南六（6504）、誠研（3494）、東訊（2321）、恆大（1325）、東哥遊艇（8478）、光麗-KY（6431），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、中鋼（2002）、中鴻（2014）、陽明（2609）、永豐金（2890）、友達（2409）、欣興（3037）、台泥（1101）、中信金（2891）、聯電（2303）。

上櫃有10檔8.44％以上漲幅，其中8檔觸及漲停，依序為新漢（8234）、建錩（5014）、大江（8436）、強生（4747）、安鈦克（6276）、91APP*-KY（6741）、鴻翊（3521）、軒郁（6703）。

今日上櫃有10檔股票有3.77％以上跌幅，其中一檔觸及跌停宏大（8932），其它為依序為尚茂（8291）、宏遠證（6015）、巨有科技（8227）、康聯訊（3672）、研勤（3632）、時報（8923）、新盛力（4931）、新晶投控（3713）、德宏（5475）。

上櫃成交量前10名個股依序松瑞藥（4167）、健喬（4114）、榮剛（5009）、健亞（4130）、永日（4102）、精剛（1584）、元太（8069）、新盛力（4931）、正德（2641）。

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