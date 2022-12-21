妖鎳再起？華新衝漲6％ 成交量逾10萬張

市場傳出俄羅斯鎳礦巨擘Nornickel（MMC Norilsk Nickel PJSC）考慮明年減產10％ ，受此消息激勵，華新早上最高漲至49.65元向50元關卡靠攏，至上午10點30分漲幅超過6％，暫報49.1元，成交量逾10萬張，成為今盤中成交量冠軍。

由於歐洲買家不再選擇俄羅斯供應鎳礦，加上本身有生產過剩疑慮，佔全球產量1/10的鎳礦巨頭俄羅斯企業Nornickel考慮明年將減產10％ ，消息傳出後倫敦金屬交易所（LME）鎳價期貨漲幅擴大，漲幅一度到7.1％ ，最後3個月鎳期貨收盤價28,334美元、漲幅4.11％ ，大漲1,119美元。

華新看好電動車前景，卡位布局電池材料冰鎳，取得印尼旭日及緯創兩家冰鎳廠股權，明年第1季、2024年第1季先後量產，總投資約5.26億美元。華新預估，新廠量產後，可掌控鎳生鐵及冰鎳年產能8.4萬噸，成為華新未來營收成長的新動能。

外資、投信紛紛加碼

統一投顧分析師陳杰瑞認為，年底操作難度加大，投資人以少量資金做短為主外，投信及集團年底作帳股也將是未來兩周布局重點，看好本周投資組合前兩大為華新、華擎。

看好作帳行情及併購效益發酵，近期法人積極切入，外資昨買超華新11,209張，投信也連6買，昨再加碼267張，不過值得注意的是華新到10點30分成交量已經破10萬張，加上昨有「凱基台北」進場加碼728張，空手者不建議急著搶進。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

延伸閱讀

12/21盤中熱門焦點股

日圓High起來 新唐、上銀齊漲 受惠股同樂

蜜月、申購雙甜 這檔還能買 抽中估賺5萬