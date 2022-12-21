12/21盤中熱門焦點股

（1）妖鎳行情再起？華新衝漲6％ 成交量逾10萬張

市場傳出俄羅斯鎳礦巨擘Nornickel（MMC Norilsk Nickel PJSC）考慮明年減產10％ ，受此消息激勵，華新早上最高漲至49.65元向50元關卡靠攏，至上午10點30分漲幅超過6％，暫報49.1元，成交量逾10萬張，成為今盤中成交量冠軍。

由於歐洲買家不再選擇俄羅斯供應鎳礦，加上本身有生產過剩疑慮，佔全球產量1/10的鎳礦巨頭俄羅斯企業Nornickel考慮明年將減產10％ ，消息傳出後倫敦金屬交易所（LME）鎳價期貨漲幅擴大，漲幅一度到7.1％ ，最後3個月鎳期貨收盤價28334美元、漲幅4.11％ ，大漲1119美元。

華新看好電動車前景，卡位布局電池材料冰鎳，取得印尼旭日及緯創兩家冰鎳廠股權，明年第1季、2024年第1季先後量產，總投資約5.26億美元。華新預估，新廠量產後，可掌控鎳生鐵及冰鎳年產能8.4萬噸，成為華新未來營收成長的新動能。

統一投顧分析師陳杰瑞認為，年底操作難度加大，投資人以少量資金做短為主外，投信及集團年底作帳股也將是未來兩周布局重點，看好本周投資組合前兩大為華新、華擎。

看好作帳行情及併購效益發酵，近期法人積極切入，外資昨買超華新11,209張，投信也連6買，昨再加碼267張，不過值得注意的是華新到10點30分成交量已經破10萬張，加上昨有「凱基台北」進場加碼728張，空手者不建議急著搶進。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 旺得富編輯中心）

（2）日圓High起來 新唐、上銀齊漲 受惠股同樂

日本央行20日突將10年期國債收益率交易區間擴大至0.5％，衝擊日本市場股、債雙跌，日圓勁升，亞股也哀鴻遍野，市場研判日本央行將會啟動升息，日圓升值趨勢確立，今早日股續挫逾200點、日圓續升，而法人點名的台股日圓升值受惠概念股松翰（5471）一度漲約3％、新唐（4919）漲逾2.5％，帶動亞德客-KY（1590）、上銀（2049）、國巨（2327）等聯袂漲逾1％，華新科（2492）、菱生（2369）等也攜手小漲。

分析師表示，今年以來全球央行持續強升息，但日本央行堅持將利率維持在-0.1％，昨日突將10年期國債收益率交易區間從0.25％上調至0.5％，政策髮夾彎，顯示美國升息帶來的貨幣緊縮政策蝴蝶效應已吹至亞洲。而與日廠的競爭產業可望迎接「轉單效應」，受惠族群包括工具機、被動元件、汽車IC及汽車感測元件等。

日本央行政策髮夾彎，也激勵昨日圓兌一美元來到133日圓。而台銀現鈔賣出牌告也出現大幅震盪，與10月「最佳換匯」低點0.2175相較，現在用10萬台幣少換近3.5萬日圓。也有分析師預估，到明年夏季，日圓應該會升破120美元，而日本央行的舉措意味著日圓明年可能會成為最堅挺的貨幣之一。

（時報資訊 李慧蘭）

今（12/21）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（3） 盤中焦點股：

1.威致（2028）：鋼市向好+作帳行情，盤初即爆量急拉漲停鎖死，排隊買單逾7千張。

2.中鴻（2014）。法說釋出下季拚轉盈利多，外資連3日單日皆買超逾1.5萬張，盤初股價強漲逾6％，再戰5日線。

3.新鋼（2032）：鋼市回暖+昨期鎳上漲1,119美元，今股價頻頻觸頂，開盤不到1小時成交量已日增逾5倍。

4.松翰（5471）：受惠大陸疫情擴大湧急單，盤初一度衝漲逾8.5％，惟60關反壓沉重，隨即翻黑跌約2％。

5.華新（1605）：受惠不銹鋼、冰鎳投資效益開始顯現，加上年底集團作帳行情加持，帶量強攻漲逾5％。

6.南光（1752）：搶藥潮推波連日股價攀高，法人看好明年營收增1成，獲利拚向上，多方再起攻上漲停，攀過2年半高峰。

7.健亞（4130）：搶藥+新藥利多加持，人氣高燒不退，挾量反彈逾8.5％，重回五日線。

8.台積電（2330）：昨跌破半年線，惟投信不離棄，今早小彈2.5元，穩住台股軍心。

9.中鋼（2002）：董事長翁朝棟預估，鋼市明年2、3月可能就會出現向上拐點，明年H1將優於今年H2，盤初股價挺升近3％。

10.海光（2038）：鋼市回溫+綠能題材，盤初爆量疾拉漲停鎖死，躍過5日線。

11.欣銓（3264）：新加坡子公司擴廠，且前11個月營收年成長21.9％優於預期。股價開高反彈逾3％。

12.中興電（1513）：綠能當道，外資20日買超逾1.1萬張，股價開高後漲近2％。

13.陽明（2609）：農曆年前小旺季出貨，全航線回到滿載情況，外資近期持續買超，股價續盤堅。

14.慧洋-KY（2637）：散裝航運回神，投信續買力抗外資賣壓，股價穩健發展。

15.興勤（2428）：看明年第一季景氣觸底，季線有撐，早盤反彈2％攻回120元。

16.帆宣（6196）：今年營收戰新高，基本面力抗空方，今早攻高拚回5日線。

17.晟銘電（3013）：前三季加上11月獲利已逾過去三年獲利總和，20元附近有撐吸買盤，一度大漲3％。

18.鮮活果汁-KY（1256）：大陸疫後商機發酵中，低接買盤積極，開盤後急衝270元之上。

19.森崴能源（6806）：搭上綠電顯學列車，二次下探75元形成短底，多方放手攻，開盤後大漲6％。

20.豐泰（9910）：前11月每股盈餘9.92元，底部墊高，多方信心大增，拉抬半根漲停板創波段高點。

21.台玻（1802）：土洋PK，外資連3賣累計87542張，投信連3買累計73986張，空方勝出，面臨20元保衛戰。

22.友訊（2332）：基本面佳，外資反手買超1119張，晨盤開高震盪，再戰3個月高價。

23.天宇（8171）：積極搶攻綠能，營收高飛可期，挾量一度上攻近5％，拚返5日線。

24.健喬（4114）：Q4旺季營收看增，買盤敲進強彈3％，重登五日線高檔區。

（ 時報資訊 李慧蘭 ）