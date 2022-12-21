12/21盤前｜半導體底部不遠 專家點名3檔

技術面：

1.台股前一交易日收跌263.29點，為14170.03點。

2.台股前一交易日成交金額量增為2636.74億元，5日均量為2332.17億元，10日均量為2147.86億元。

3.5日均線14521.08點，10日均線14562.94點，20日均線14681.98點。

4.5日RSI為20.34，10日RSI為35.56。

5.9日K值為14.63，9日D值為24.45。

6.20日乖離率為-3.49。

7.凱基投顧：不僅跌破半年線，並回補11月15日所留下的多方缺口(14278~14217點)，目前大盤受到短期均線與月線同步下彎的助跌壓力，導致波段跌勢延續，預期短線仍有低點可期，接下來須關注萬四點以及季線13853點附近的支撐力道。

8.元大投顧：大盤週K棒的位階已連續三週下降，週KD指標開口向下收斂，週MACD柱狀體亦由紅翻黑，近期指數仍有弱勢探底的隱憂；短線觀察指數前波11/14、11/15 具有相對大量的多方缺口，是否出現低檔的承接買盤，避免兩個跳空缺口遭到封閉，拉長台股後續的整理時間。