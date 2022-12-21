12/21盤前｜半導體底部不遠 專家點名3檔
技術面：
1.台股前一交易日收跌263.29點，為14170.03點。
2.台股前一交易日成交金額量增為2636.74億元，5日均量為2332.17億元，10日均量為2147.86億元。
3.5日均線14521.08點，10日均線14562.94點，20日均線14681.98點。
4.5日RSI為20.34，10日RSI為35.56。
5.9日K值為14.63，9日D值為24.45。
6.20日乖離率為-3.49。
7.凱基投顧：不僅跌破半年線，並回補11月15日所留下的多方缺口(14278~14217點)，目前大盤受到短期均線與月線同步下彎的助跌壓力，導致波段跌勢延續，預期短線仍有低點可期，接下來須關注萬四點以及季線13853點附近的支撐力道。
8.元大投顧：大盤週K棒的位階已連續三週下降，週KD指標開口向下收斂，週MACD柱狀體亦由紅翻黑，近期指數仍有弱勢探底的隱憂；短線觀察指數前波11/14、11/15 具有相對大量的多方缺口，是否出現低檔的承接買盤，避免兩個跳空缺口遭到封閉，拉長台股後續的整理時間。
台股焦點：
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基本面：
1.前一交易日新台幣以30.720元兌一美元收市，升值2分，成交值為9.80億美元。
2.集中市場20日融資減為1667.15億元，融券減為622042張。
3.集中市場20日自營商賣超66.63億元，投信賣超4.55億元，外資賣超107.67億元。
4.中國放鬆新冠肺炎疫情防疫管制，導致疫情擴大並迅速蔓延，包括血氧儀及額溫槍等個人健康量測產品需求激增，盛群（6202）及松翰（5471）等證實獲得醫療相關微控制器（MCU）急單，包括新唐（4919）、九齊（6494）、凌通（4952）、紘康（6457）等可望受惠，法人看好將有助於MCU生產鏈加快庫存去化。（閱讀全文）
5.半導體測試廠欣銓（3264）20日宣布，新加坡子公司舉行位於新加坡兀蘭工業園區的新廠動土典禮，由新加坡子公司董事長駱永松主持，欣銓董事長盧志遠以視訊致與祝賀。欣銓預計將在未來六年內投資2.5億美元，擴大新加坡先進測試產能。（閱讀全文）
6.市場前景不明、消費力道尚未復甦，影響到不少PCB板廠的投資意願，不過像是伺服器、汽車板、HDI、IC載板等需求相對有撐的產品，相關供應大廠的投資計畫仍持續進行中，受惠於此，設備廠如志聖（2467）、群翊（6664）等業者仍對2023年展望持正面看法。（閱讀全文）
7.欣興（3037）宣布調整資本支出，20日載板族群股價紛紛下挫，與板廠投資相關的設備廠是否會衝到衝擊，部分業者認為，非台系載板的投資需求依舊強勁，不論是在手訂單水準或後續能見度來說，都還是維持正向看待。（閱讀全文）
8.最壞時間已過，烘焙原料大廠南僑（1702）11月營收18.5億元，年增11.2％，也比10月成長7.5％，創今年單月營收新高，20日公告11月自結稅後純益2,637萬元，較去年同期大幅縮水60.3％，但從10月的低點強彈115％，換算單月每股純益為0.11元。（閱讀全文）
9.熱軋單軋大廠中鴻（2014）20日於法說會上表示，下半年製造業景氣放緩、拖累鋼市，但今年第四季後有回補庫存，近期出現價量齊揚，預計明年第一季鋼市較為樂觀，全年出貨量可望較今年成長1成。（閱讀全文）
10.工具機族群上市櫃公司在手訂單至少看到明年首季，但通膨、升息、疫情、戰爭、能源危機等利空襲擊，造成客戶下單卻不拉貨，11月僅恩德（1528）、全球傳動（4540）及瀧澤科（6609）營收成長，其中全球傳動及瀧澤科今年營收有望寫新高。（閱讀全文）
國內消息：
1.中央銀行升息半碼後，中華郵政公司20日公布存款利率調整。其中，影響層面廣泛的青年安心成家購屋優惠貸款「青安貸款」以及全國公教員工房屋貸款「築巢優利貸」最新利率出爐。青安貸款一段式突破2％大關、達2.025％，但因有減碼措施，減碼後為1.9％、築巢優利貸則拉高至1.935％。（閱讀全文）
2.交通部日前針對台鐵公司化草案預告，但因未採納工會意見，交通部卻逕行預告，程序問題引發台鐵工會不滿。台鐵工會秘書吳長智20日表示，為尋求台鐵永續發展，不得不做出手段，將在27日擴大常務會議中提出發動春節罷工行動。（閱讀全文）
3.公平會20日公布「數位經濟競爭政策白皮書」，揭露面對數位經濟時代，各種數位競爭議題，公平會未來將修改《公平法》，將垂直勾結行為納入第14條聯合行為範疇；同時，網紅也將納入不實廣告規範。有關媒體議價分潤，媒體採集體聯合和平台業者協商，可向公平會申請聯合行為例外許可，公平會角色為「協助、促成媒體與平台業者協商」。（閱讀全文）
4.跌幅超乎預期！經濟部統計處20日公布11月外銷訂單統計，金額僅501.4億美元，較去年同期大減23.4％，創2009年4月金融海嘯時期以來單月最大減幅，連續3個月負成長。預估第四季仍呈負成長，全年外銷訂單恐難保住正成長。（閱讀全文）
5.經濟部20日公布11月外銷訂單，觀察主要貨品，除礦產品年增13.3％守住正成長，其餘均衰退。其中資訊通信產品147.3億美元，較上年同期減少30.5％，創2001年10月以來最大減幅，且已連續衰退2個月。（閱讀全文）
6.國發會主委龔明鑫20日表示，明年國際經濟環境有挑戰，因此政府明年總預算成長20％、增加6千億元，政府將把這個能量集中在內需的基礎建設上，以讓明年經濟成長動能可以保溫。（閱讀全文）
7.CRIF中華徵信所20日表示，11月上市公司（含KY股）營收衰退有出現緩和跡象，但就美國聯準會升息循環的遞延影響，美國經濟衰退也可能超過市場預期，後續不排除主要「慘」業的營收好轉會延遲到明年底。（閱讀全文）
8.日本央行政策急轉彎，拖累台股下探季線，證期局副局長張子敏20日指出，台股今年以在國際主要股市間跌幅居中、目前台股日均量達2,448億元、整戶擔保維持率173.75％、台股本益比10.92倍、現金殖利率4.63％，基本面穩健，金管會將密切注意後續外資動向對台股的影響，適時採取相關措施。（閱讀全文）
9.日本央行20日政策轉彎，將10年期國債收益率交易區間擴大至0.5％，引發蝴蝶效應，股、債雙跌，日圓勁升，市場研判日本央行將會啟動升息，日圓升值趨勢確立，對台股中的日圓升值受惠族群如工具機、被動元件、汽車IC、汽車感測元件等有利。（閱讀全文）
10.國泰金控20日公布12月國民經濟信心調查結果，應是疫情仍受控、近期美國經濟指數仍佳、外資回頭等因素，讓庶民「信心大反彈」，有34.2％受訪者預估未來半年台股會繼續上攻，台股信心指數由11月的-22.4急轉為1，是近八個月來首度轉正。（閱讀全文）
國外消息：
1.美股周二震盪收高，終止連四黑衰勢，道指漲0.28%、標普500漲0.1%、那指漲0.01%、費半指數獨跌0.62%。在日本央行意外宣布貨幣政策轉向後，美債殖利率跳漲，美債與美元承壓。（閱讀全文）
2.日本銀（央）行周二發動奇襲，將10年期公債殖利率的交易區間，從零利率上下各0.25個百分點擴大至0.5個百分點，意外的鷹派調整被視為日銀扭轉寬鬆政策的開端。日股聞訊跳水，日圓與日債殖利率則急漲。（閱讀全文）
3.中美角力加劇，美國府會陸續成立針對中國的部門應對。美國眾議院近日成立「中國委員會」（Office of China Coordination），用以應對中國的地緣政治等一系列挑戰，共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）表示，委員會將專注美國企業在中國的投資情況。（閱讀全文）
4.財經網站CNBC針對百萬富豪進行調查，結果顯示這些富裕的投資人預料明年美股將呈現兩位數的跌幅，悲觀氛圍創2008年以來最嚴重。摩根士丹利策略師威爾遜（Mike Wilson）也看淡明年美股行情，認為企業每股盈餘減至180美元，標普500指數可能下探3,000點。（閱讀全文）
5.高盛集團研究指出，在聯準會（Fed）加速升息的環境下，美國投資級公司債今年報酬率表現恐怕是有史以來最差。（閱讀全文）
6.今年前十個月價格被打到谷底的美國公債，近來持續反彈，反映出華爾街對通膨可望提早獲得控制的樂觀期待，但美債能否維持彈勢，仍受到聯準會（Fed）政策動向的考驗。（閱讀全文）
7.歐盟能源部長周一（19日）針對天然氣價格設定上限達成共識，倘若歐洲天然氣指標荷蘭TTF近月期價每千度價格連續三天超過180歐元，以及TTF價格必須連續三天比現行液化天然氣（LNG）參考價格高出35歐元，就會啟動上限機制。市場干預措施預計2023年2月15日開始實施。（閱讀全文）
8.特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）自捲入推特收購案以來爭議不斷，連帶拖累特斯拉股價狂瀉，在150美元大關徘徊。分析師稱特斯拉的推特夢魘已經到了無法忽視的程度，馬斯克可能辭去推特執行長。（閱讀全文）
9.拜登政府19日提出新法提案，旨在提高燈泡發光效率門檻，加速淘汰傳統螢光燈。拜登目標在2025年總統任期屆滿前完成最終版本推動立法，若順利通過將使美國家庭停用傳統螢光燈，全面改用LED燈泡。（閱讀全文）
10.世界銀行最新報告指出，影響大陸經濟活動的主要因素，除了疫情變化以外，還特別點出房地產行業風險恐對金融系統造成外溢效應。該行不僅將大陸2022年GDP年增率預估值，下修至2.7％，並預期2023年GDP年增率為4.3％，在多家機構預測中相對悲觀。（閱讀全文）
（時報資訊 李寶珠、張嘉倚、李慧蘭）