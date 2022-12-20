日銀宣布擴大殖利率曲線控制區間，引發大借日圓進行槓桿套利的「渡邊太太」們急於撤資，台股20日盤中跳水，終場大跌263點，一舉摜破半年線關卡。法人認為，在短線調節賣壓尚未反應完畢之下，不排除指數有下探「萬四」支撐的可能。

■三大法人20日賣超178億

受日銀貨幣政策風向轉變影響，三大法人20日同步減碼，合計賣超178.84億元。其中，外資提款107.69億元，為連四日賣超規模達百億以上，拖累台股大跌263點，跌幅1.82％，收在14,170點；櫃買指數下殺力道更為強勁，跌幅達3.02％，雙雙跌落半年線之下。

■日圓資金轉向，掀震波

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，今年以來全球央行皆大舉升息，只有日銀仍在維持寬鬆政策，但20日突然宣布調升長債利率上限，相當於「棄鴿轉鷹」，受此事件影響，先前大舉借出零利率日圓，轉進高利率美元進行套利的投資人將開始回收資金，導致全球資本市場大幅震盪，包括台股在內的亞股20日全面下跌。

觀察外資主要賣超金額前十大個股，依序為台積電、鴻海、日月光投控、欣興、台塑、中信金、瑞昱、南亞、旺宏、元大金，合計共提款131.61億元，權值股成資金調節重心。

台股資深分析師連乾文指出，目前市場對於經濟衰退擔憂程度加深，產業基本面雜音頻傳，且因日銀貨幣政策轉向，料將進一步造成資金調整壓力，在權值股部分，台積電、聯發科兩大權值股皆遭外資調降目標價，壓抑指數表現，對盤勢看法傾向保守。

此外，台積電已在日本熊本廠區蓋第一座晶圓廠，緊接著還會加碼投資第二座，資本支出將會隨著日圓升值而有所影響，增加額外的費用。

■法人：當心外資持續提款

展望後市，蔡明彰認為，日銀「變相升息」事件影響是否進一步擴大，重點將觀察美股行情，若下跌態勢延續，可能導致資金調節壓力加重，在國際資金持續提款的情況下，不排除台股將往萬四整數關卡尋求支撐，衝擊年底封關行情表現。

以技術面來看，法人分析，目前大盤受短期均線及月線同步下彎的助跌壓力，導致波段跌勢延續，且尚未出現止跌訊號，預期短線指數仍有低點，接下來將關注萬四及季線約13,853點附近的支撐力道。