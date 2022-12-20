日央政策急轉台股跳水 金管會穩軍心

日本央行政策急轉彎，拖累台股下探季線，最終指數下跌263.29點，收14,170.03點。證期局副局長張子敏20日指出，一、台股今年以在國際主要股市間跌幅居中。二、台股日均量達2,448億元、整戶擔保維持率173.75％。三、基本面穩健，台股本益比10.92倍、現金殖利率4.63％，上市櫃獲利強勁。金管會將密切注意後續美升息狀況，並關注外資匯出入動向對台股的影響，適時採取相關措施。

張子敏指出，受美國延長升息、經濟衰退疑慮、美股連日收黑等影響，台股20日下跌263點，跌幅1.82％，成交量為2,636億元。同時段日股下跌2.94％、港股跌2.22％，上海股市跌1.14％、韓股跌0.85％、新加坡股市下跌0.25％。

至於今年以來至12月19日為止，台股跌幅約20.78％，相較美股那斯達克跌32.59％、深圳股市跌25.12％、韓國21.01％、香港股市下跌17.29％、上海跌14.63％、日股跌5.4％，台股表現仍介於主要股市之間。

今年來截至12月19日止台股集中市場平均日成交金額為2,448億元，較原年3965億元年減38％，整戶擔保維持率仍高達173.75％。

張子敏表示，台股基本面尚稱穩健，至11月底本益比為10.92倍、現金殖利率為4.63％（加計股票股利為4.85％），上市櫃累計第三季稅前盈餘約3.81兆元，年增14.7％。累計營收38兆元、年增7.12％。

未來展望及因應對策上，張子敏指出，台股上市櫃公司基本面及總體經濟尚稱穩健，美國仍升息持續進行中，其他國家歐洲、日本本季可能有調升升息等政策改變，市場仍受美國通膨、聯準會升息走向、大陸疫情及封控政策影響，金管會將密切注意後續美升息狀況，並關注外資匯出入動向對台股的影響，適時採取相關措施。

延伸閱讀

外資連4賣超413億元 台股失守14,200點

口紅經濟來了?老手曝5類股慘 3鋼鐵人將噴

松瑞藥領跌生技股 欣興慘跌停 中鋼爆量漲

欣興砍資本支出 ABF臉綠全倒 法人給評價