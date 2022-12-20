12月20日一分鐘強弱勢股

12月20日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

松翰(5471)

9.98

陸放寬防疫封控，導致疫情升溫，傳接獲測溫槍與血氧儀應用急單

友訊(2332)

9.86

法說報喜，11、12月獲利看增，Q4毛利率估逾3成

宅配通(2642)

8.06

多方買盤搶進，股價爆量強攻，登50元整數大關，KD指標向上

紘康(6457)

7.84

防疫概念股逆勢吸金，額溫槍晶片出貨看旺，股價重返月線之上

恆大(1325)

6.20

中國大陸防疫控管鬆綁，預期帶動口罩需求，連兩日上漲

生華科(6492)

5.98

外資連三日加碼，買超力道轉強，KD指標交叉向上

森崴能(6806)

3.04

受惠綠能需求高漲，投信大舉加碼1,200張，終結連三日修正態勢

美琪瑪(4721)

3.00

新能源車題材助攻，股價帶量走高，成功守住百元關卡

合勤控(3704)

2.58

網通需求暢旺，外資反手加碼3,424張，扮演股價最強推手

毛寶(1732)

2.28

防疫概念股強勢突圍，外資終結連三日賣超，回補604張持股

製表：陳昱光

12月20日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

東哥遊艇(8478)

10.00

了結賣壓出籠，外資反手調節，股價苦吞跌停，面臨300元保衛戰

松瑞藥(4167)

9.98

陸搶藥潮退燒，股價高檔反轉，跌落五日均線，KD指標向下

欣興(3037)

9.96

調降資本支出，三大法人同步砍倉，股價跳空跌破季線

健亞(4130)

9.95

盤勢急轉直下，爆出高檔獲利賣壓，終結連九日收紅

強生(4747)

9.92

多方追價力道不足，外資連兩日調節，回補前波跳空缺口

濟生(4111)

9.91

製藥股利多反轉，調節賣壓沉重，外資終結連三日買超

寶一(8222)

9.52

外資調節壓力未歇，連五日偏空操作，股價下探季線支撐

生達(1720)

9.23

生技族群多空兩樣情，製藥類股重摔，失守60元整數關卡

益得(6461)

8.72

高檔了結賣壓湧現，外資連兩日調節，跌落五日均線

創意(3443)

8.25

資金大舉調節，土洋法人對作，股價帶量摜破月線，KD指標下彎

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組