12月20日一分鐘強弱勢股
12月20日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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松翰(5471)
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9.98
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陸放寬防疫封控，導致疫情升溫，傳接獲測溫槍與血氧儀應用急單
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友訊(2332)
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9.86
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法說報喜，11、12月獲利看增，Q4毛利率估逾3成
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宅配通(2642)
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8.06
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多方買盤搶進，股價爆量強攻，登50元整數大關，KD指標向上
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紘康(6457)
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7.84
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防疫概念股逆勢吸金，額溫槍晶片出貨看旺，股價重返月線之上
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恆大(1325)
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6.20
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中國大陸防疫控管鬆綁，預期帶動口罩需求，連兩日上漲
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生華科(6492)
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5.98
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外資連三日加碼，買超力道轉強，KD指標交叉向上
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森崴能(6806)
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3.04
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受惠綠能需求高漲，投信大舉加碼1,200張，終結連三日修正態勢
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美琪瑪(4721)
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3.00
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新能源車題材助攻，股價帶量走高，成功守住百元關卡
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合勤控(3704)
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2.58
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網通需求暢旺，外資反手加碼3,424張，扮演股價最強推手
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毛寶(1732)
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2.28
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防疫概念股強勢突圍，外資終結連三日賣超，回補604張持股
製表：陳昱光
12月20日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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東哥遊艇(8478)
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10.00
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了結賣壓出籠，外資反手調節，股價苦吞跌停，面臨300元保衛戰
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松瑞藥(4167)
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9.98
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陸搶藥潮退燒，股價高檔反轉，跌落五日均線，KD指標向下
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欣興(3037)
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9.96
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調降資本支出，三大法人同步砍倉，股價跳空跌破季線
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健亞(4130)
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9.95
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盤勢急轉直下，爆出高檔獲利賣壓，終結連九日收紅
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強生(4747)
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9.92
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多方追價力道不足，外資連兩日調節，回補前波跳空缺口
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濟生(4111)
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9.91
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製藥股利多反轉，調節賣壓沉重，外資終結連三日買超
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寶一(8222)
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9.52
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外資調節壓力未歇，連五日偏空操作，股價下探季線支撐
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生達(1720)
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9.23
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生技族群多空兩樣情，製藥類股重摔，失守60元整數關卡
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益得(6461)
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8.72
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高檔了結賣壓湧現，外資連兩日調節，跌落五日均線
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創意(3443)
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8.25
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資金大舉調節，土洋法人對作，股價帶量摜破月線，KD指標下彎
製表：陳昱光
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