外資連4賣超413億元 台股失守14,200點

台股今天跌263.29點，收在14,170.03點，成交值新台幣2,636.74億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超181.53億元。

自營商賣超66.62億元，投信賣超8.34億元，外資及陸資賣超106.57億元。

（中央社）

日銀下猛藥、亞股倒一片 外資連4賣超413億元

聯準會「鷹」霾未散，美股連四黑，台股寒風吹起，盤中傳出日央行突調升長債利率上限，致日圓大升近3％，日股一度暴跌近700點，美期指跟進急殺，亞股嚇得花容失色，台股亦搭上失速列車，終場嚇挫263點，連續失守14,400、14,300、14,200及半年線。今日外資（不含外資自營商）賣超106.5691億元，投信賣超8.3443億元，自營商賣超66.6251億元，三大法人賣超181.53億元。經濟衰退疑慮罩頂，耶誕行情冷颼颼，外資提款放假去，連4日賣超達413.58億元，本月來累計賣超472.21億元，今年來累計賣超逾1.2兆元。

經濟衰退疑慮揮之不去，美股低氣壓籠罩連四黑，台股在雙王台積電（2330）、大立光（3008）聯袂走軟、聯發科（2454）受小米供應鏈裁員消息衝擊挫低，盤中又傳出日銀意外調高殖利率曲線控制上限，電子股一片殺聲隆隆，在電金傳黑壓壓全軍覆沒下，終場加權指數收在相對低點14,170.03點，下跌263.29點，失守半年線，成交值放大至2,636.75億元。

盤面上，電子權值股成空方大本營，權王台積電（2330）午盤過後越走越低，小拉尾收低1.92％至457.5元，失守半年線，衝擊聯電（2303）、鴻海（2317）及聯發科（2454）跟進走疲；載板三雄遭法人看淡後市同步腿軟，欣興（3037）砍資本支出摜至跌停鎖死，南電（8046）、景碩（3189）跟進收黑。

高價股賣壓不輕，千金俱樂部大立光（3008）、信驊（5274）、力旺（3529）、旭隼（6409）臉色鐵青，IC設計族群世芯-KY（3661）重摔7％，譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）跟進走軟，新兵巨有科技（8227）上櫃首日剽悍大漲141％，蜜月行情燒滾滾，表現逆勢吸睛。

航海王今日以散裝航運扮演撐盤要角，慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、新興（2605）、中航（2612）、四維航（5608）突圍向上，貨櫃三雄萬海（2615）守紅盤、陽明（2609）小跌、長榮（2603）翻黑下挫2％；航空雙雄中長榮航（2618）、華航（2610）聯袂殺低3％。

鋼鐵人受惠市場需求回溫相對抗跌，佳大（2033）、豐達科（3004）、燁輝（2023）、威致（2028）、新鋼（2032）、盛餘（2029）、中鋼（2002）守紅盤。

搶藥題材暫退燒，生醫股激情冷卻從雲端墜落谷底，強生（4747）、松瑞藥（4167）、濟生（4111）、健亞（4130）重摔跌停，南光（1752）、生達（1720）、雃博（4106）、中化（1701）等同步壓回，防疫概念股恆大（1325）、毛寶（1732）逆勢收高。

日央行利率雖按兵不動，行長黑田東彥卻丟下震撼彈，微調殖利率曲線控制，提高10年期日本公債殖利率上限至0.5％，震撼全球金融市場！台股盤中急挫接近300點，收盤報14,170.03點，跌263.29點，跌幅1.82％，成交量為2,636.74億元。統一投信表示，近期台股因聯準會官員鷹派言論，出現較大震盪，但明年的新題材作夢行情及市場對於中國鬆綁防疫政策期待，使台股仍有機會震盪走高。

凱基投顧發布2023年台股投資展望報告，預期明年劇烈震盪，前三季熊市格局不變，Q4有望迎來拐點，可耐心等待波動低點時進場。明年投資或採取防禦型操作，亦可布局不受景氣影響的必需消費類股與生技類股，和長期結構性趨勢支撐的雲端/資料中心、電動車、矽智財等。

（時報資訊 龍彩霖）