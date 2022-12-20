貨櫃3雄有基之彈 長榮陽明股息打算這樣配

不畏美股連4黑拖累台股，貨櫃3雄今（20）日逆勢開高。除SCFI運價指數翻正在即，公司也相繼釋出明年股利政策的風向球，大哥長榮鬆口明年發放率力拼今年的5成水準，推估股息至少75元；陽明繼考慮實施庫藏股外，也坦言不多發股利說不過去，有機會挑戰25元水準。

長榮去年EPS為45.57元，每股配息18元，另因減資6成，每股退給股東6元，雖對減資股款是否能視為股息，法人圈跟公司看法不一，但合計後股息發放率達52.67％。

根據《東森新聞雲》報導，長榮總經理謝惠全19日晚間在海運界餐敘表示，明年股息發放率將盡力比照今年，維持5成左右；陽明則因這2年沒有高額資本支出，高層也直言，不多發對股東難交待。

由於長榮明年應不至於再辦減資，且隨總座表態明年股息發放率目標上看5成，以今年前3季EPS143.8元、全年獲利至少3165億元推算，以《財訊》日前推估全年EPS保守150元起跳，股息發放也有75元實力。

至於陽明部分，去年EPS48.73元，每股配息20元，配發率為41.04％，由於公司手上沒有造船訂單，也無其他重大資本支出，內部高層也認為，沒有理由不多分一點股利，否則恐對股東交待不過去。

陽明今年前3季稅後純益1,658.58億元，EPS為47.5元，法人推估，全年挑戰60元不難，若以今年的發放率推估，股息也有機會力拼25元水準。

法人分析，萬海造船等資本支出龐大，股利水準恐居貨櫃3雄之末

去年EPS42.35元的萬海，今年合計配發12元股利，包含現金10.5元、股票1.5元，但法人分析，由於萬海目前建造中的船舶高達38艘，其中24艘明年預計交船，資本支出龐大，明年的股利水準恐難拉高。

《財訊》日前報導，就算長榮明年起被打回原形，未來10年都不賺不賠。但是從2020年稅後賺243億元、2021年賺2390億元、2022年賺3,165億元，3年來合計暴賺5,798億元，可視為意外之財，應該和股東分享。

以2020年、2021年的股息發放率分別為49％、39％（不含減資6成），今年若以EPS150元估計，至少應該每股配50元現金，且承諾未來9年每年都配10元，畢竟高檔套牢者眾，減資後股數又只剩4成，即使未來10年每股合計配發150元現金，但以目前淨值254元，6年後還有104元，絕對足夠公司因應變局。

（旺得富理財網 李宗莉）

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