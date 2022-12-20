欣興重挫逾5％ 防疫股突圍 台股早盤小跌

台股加權指數20日開低在14,410.75點，權王台積電（2330）開在465元，受小米供應鏈裁員消息衝擊，聯發科（2454）股價早盤走勢疲弱，回測季線；ABF載板廠欣興（3037）因資本支出下修，早盤股價重挫逾5％，連帶拖累景碩（3189）、南電（8046）早盤股價下跌1％～2％。

所幸軍工航太股、防疫醫療題材股依然有多頭資金點火，中小型電子股亦見到買單湧入，台股早盤指數在盤下震盪，呈現小跌。

憂心聯準會（Fed）升息恐衝擊經濟陷入衰退、靜待企業財報出爐，美國四大指數連續4個交易日走軟。

道瓊工業平均指數12月19日終場下跌0.49％（162.92點）、收32,757.54點，創11月9日以來收盤新低。

那斯達克指數下跌1.49％（159.38點）、收10,546.03點，連續第3個交易日跌破60日移動平均線。費城半導體指數下跌1.37％（36.24點）、收2,599.86點。

群益投顧指出，受連動市場美股影響，階段市場進駐中大型電子股的意願，料將偏弱。生技為主的強勢中小股，強弱明顯分歧，但盤面主流股失焦，且時值農曆年前後「主力作價」旺季，預估短期相關題材的強勢中小股，仍是相對強勢區塊。

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