年末散戶信心大反彈 台股投資指數急轉正

2023年即將來到，民眾信心大回升。國泰金控20日公布12月國民經濟信心調查結果，疫情仍受控、近期美國經濟指數仍佳、外資回台等因素，讓庶民「信心大反彈」，有34.2％受訪者預估未來半年台股會繼續上攻，台股信心指數由11月-22.4急轉為1，是近八個月來首度轉正。

同時間，亦有25.3％受訪者有意將現金或存款轉入股票投資，比11月增近五個百分點，投資股票意願下降者亦從上個月的28.9％降到21.4％，投資風險偏好亦從11月-8.3轉正為3.9，亦是近六個月來首度轉正，代表散戶又重燃對台股的投資信心。

即將告別大風大浪的2022年，國泰金控12月針對其集團客戶定期發出電子問卷調查結果顯示，12月有32.6％受訪者認為未來半年經濟景氣會比現在改善，比11月調查時21.7％，12月民眾對未來「信心大增」，景氣展望指數亦從上月-32.8急升至-8.8。對目前經濟現況指數亦從11月的-53.2，急升至-23，主要也是12月覺得現在景氣比半年前好的人有28.3％，比11月時的15.1％，大幅拉升。

很明顯的股市表現是庶民信心來源的極大支柱，台股12月初站回1萬5千點，民眾對經濟、投資、台股、消費、甚至買房意願都回升，12月有35％受訪者有意提高非耐久財的大額消費，即想出國、住飯店、上館子或逛物等意願提高，11月僅28.2％，降低消費意願者亦從11月的30.5％，12月降為25.5％，因此非耐久財消費指數也從11月-2.3，本月急轉為9.5，亦是近八個月來首度轉正。

在房屋交易面，12月認為是現在是買房時期的受訪者由上月13.6％拉升到16％，認為不是買房時機者則由73％微降到69.7％，因此買房指數從-59.4上揚到-53.6，是近六個月新高；賣房意願指數亦從11月-21.8微揚至-21.6，但仍處近15個月相對低點，代表有屋者仍認為此時相對不是賣房好時機。

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