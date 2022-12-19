龍邦續加碼 泰山又見2,900張鉅額配對交易

雖然泰山閃電出脫全家，被解讀是摘下皇冠上的寶石，但市場派大股東龍邦對於泰山持續追求不放棄。泰山19日再度公告鉅額配對交易，成交股數2,900股，每股均價為34元，交易金額9,860萬元，據傳賣方為泰山前董事長詹岳霖家族，持股轉由龍邦接手。

泰山今天鉅額配對交易2,900張，依泰山目前股本50億元換算，占股權比約0.58％。據了解，主要是詹岳霖家族出脫，由龍邦接手。如此一來，龍邦集團除了先前公告對泰山總持股比來到46.92％，現在再加上0.58％，持股比升到至少47.5％，距離過半愈來愈近。

龍邦董事長劉偉龍先前透露，龍邦已取得泰山前董事長詹岳霖、前副董事長詹晉嘉等泰山家族成員的支持，所掌握的泰山股權支持比例已經達到53％，遠高於公司派掌握的不到20％。龍邦將想辦法在最快時間內發動召開泰山股東會，讓泰山董事會能即時反應最新的股權結構。

市場人士分析，龍邦急著加碼持股，應該是想要趕快拚持股過半，循「大同條款」模式，依照證交法173條，直接向經濟部報備召開股東會進行提前改選，拿下泰山經營權。

不過法律專家指出，根據證交法173條規定，即使龍邦持股達到50％，並不是馬上就可以發動股臨會，按規定持股時間需滿至少3個月，龍邦恐怕有點等不及。

最快的方法，還是透過獨董發動召開股臨會，大約只要1個月的準備時間，不過這可能踩線「光洋科條款」。為此，劉偉龍日前向主管機關公開喊話，表示現在的狀態已經不是單純的經營權之爭，而是涉及公司資產掏空等情事，具正當性，希望主管機關能夠放行及支持。

泰山今股價大跌2.5元，終場收在34元，跌幅高達6.85％，創下9月底以來的近3個月股價新低。

外界質疑龍邦持股泰山質設比高達將近75％，如果泰山股價持續下探，龍邦恐面臨追繳擔保品的壓力。不過從龍邦本月初公告來看，包含龍邦及保勝累積投下59.79億元，共取得23.45萬張泰山，換算每股持股均價約為25.5元，距離最新股價34元還有一段不小的距離。

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