12月17日一分鐘強弱勢股

12月17日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

合世(1781)

10.00

經濟衰退風險，資金從電子股轉入生技醫療避險

南光(1752)

9.98

抗發炎用藥「命得生」注射劑已獲大陸一次性3年採購量

熱映(3373)

9.98

銷售耳溫槍、額溫槍，因大陸疫情即將達到高峰期，市場期待

南六(6504)

9.94

大陸解封，預期1個月後將達到高峰，口罩需求將大增

恆大(1325)

9.92

大陸解封，染疫人數激增，口罩需求成長，市場掀起聯想

康那香(1325)

9.91

國內疫情降溫，但大陸疫情攀高，大陸口罩需求急升

瑞利(1512)

9.90

汽車零組件廠，11月營收逾1億元，月增1.2倍，年增6成

強生(4747)

9.90

大陸新十條放寬防疫規定，搶藥題材持續發酵

申豐(6582)

8.33

為合成乳膠廠，市場預期大陸疫情拉警報，業績有望上揚

麗豐-KY(4137)

7.59

大陸解封，美容通路「克麗緹娜」業績將回溫，擺脫谷底

製表：王淑以

12月17日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢因素

寶一(8222)

9.95

軍工題材退燒，寶一股價跌停，跌回月線支撐

台玻(1802)

9.86

11月營收37.65億元，年減14.42%，連9月年減

和成(1810)

9.39

受惠軍工題材，股價飆漲，惟漲多進入修正階段

昇益(5455)

9.26

營運疲弱，11月營收25萬元，年減98%，月減0.4%

達能(3686)

8.99

11月營收0.3億元，年增6.33%，股價漲，但漲多回檔

緯穎(6669)

7.18

因推特砍伺服器訂單，法人點名緯穎將受到影響

泰山(1218)

6.85

龍邦及泰山展開經營權鬥爭，泰山賣出全家金雞母，股價跌

先進光(3362)

6.80

大立光遞狀對玉晶光提告專利侵權，同族群齊步下跌

矽力*-KY(6415)

6.26

電源管理晶片庫存去化時程恐比原預期長，外資看空

安鈦克(6276)

5.88

PC需求放緩、庫存水位高，下游仍保守看待市況

製表：王淑以

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組