12月17日一分鐘強弱勢股
12月17日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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合世(1781)
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10.00
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經濟衰退風險，資金從電子股轉入生技醫療避險
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南光(1752)
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9.98
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抗發炎用藥「命得生」注射劑已獲大陸一次性3年採購量
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熱映(3373)
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9.98
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銷售耳溫槍、額溫槍，因大陸疫情即將達到高峰期，市場期待
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南六(6504)
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9.94
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大陸解封，預期1個月後將達到高峰，口罩需求將大增
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恆大(1325)
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9.92
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大陸解封，染疫人數激增，口罩需求成長，市場掀起聯想
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康那香(1325)
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9.91
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國內疫情降溫，但大陸疫情攀高，大陸口罩需求急升
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瑞利(1512)
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9.90
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汽車零組件廠，11月營收逾1億元，月增1.2倍，年增6成
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強生(4747)
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9.90
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大陸新十條放寬防疫規定，搶藥題材持續發酵
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申豐(6582)
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8.33
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為合成乳膠廠，市場預期大陸疫情拉警報，業績有望上揚
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麗豐-KY(4137)
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7.59
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大陸解封，美容通路「克麗緹娜」業績將回溫，擺脫谷底
製表：王淑以
12月17日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅（％）
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弱勢因素
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寶一(8222)
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9.95
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軍工題材退燒，寶一股價跌停，跌回月線支撐
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台玻(1802)
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9.86
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11月營收37.65億元，年減14.42%，連9月年減
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和成(1810)
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9.39
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受惠軍工題材，股價飆漲，惟漲多進入修正階段
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昇益(5455)
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9.26
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營運疲弱，11月營收25萬元，年減98%，月減0.4%
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達能(3686)
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8.99
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11月營收0.3億元，年增6.33%，股價漲，但漲多回檔
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緯穎(6669)
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7.18
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因推特砍伺服器訂單，法人點名緯穎將受到影響
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泰山(1218)
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6.85
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龍邦及泰山展開經營權鬥爭，泰山賣出全家金雞母，股價跌
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先進光(3362)
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6.80
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大立光遞狀對玉晶光提告專利侵權，同族群齊步下跌
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矽力*-KY(6415)
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6.26
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電源管理晶片庫存去化時程恐比原預期長，外資看空
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安鈦克(6276)
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5.88
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PC需求放緩、庫存水位高，下游仍保守看待市況
製表：王淑以
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