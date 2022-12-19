台股冬眠？生技股熱滾滾 12檔仰角強攻

隨著美股上週五續跌，台股今天早盤一度跌逾百點，14500點失守，不過生技股卻熱鬧滾滾，近期擁歐洲抗生素供不應求，以及中國大陸鬆綁封控掀搶藥潮等題材加持，吸引資金進駐，今天早盤上市櫃生技類股指數漲約2%，松瑞藥(4167)、健亞(4130)、益得(6461)早盤漲幅超過5%，南光(1752)、優盛(4121)更亮燈漲停。

生技族群上周躋身「中國解封受惠股」，主要隨中國未再堅持動態清零，面對防疫規定放寬，民眾憂染疫人數大增，進而掀起「搶藥潮」。

值此同時，歐洲國家也出現抗生素需求增加，但因藥廠供應鏈受阻，而有供給不足的困境。這同樣是因為防疫規範鬆綁，民眾染病增加，然製造商卻面臨藥品原料供給、包裝等因素延誤，供應不及所致。

永豐投顧：剛性需求支撐全球生技產業

台股近日在美股重挫下也大幅回檔，向來為避風港的生技股，有供不應求題材加持，再度吸引資金轉進，包括松瑞藥、台耀、健亞、益得、中化生、光麗-KY、南光、太景*-KY、聿新科、聯合、晟德、優盛等12檔，今天早盤表現強勢，漲幅1%至10%不等，帶動整體生技類股漲勢。

永豐投顧表示，全球生技產業在剛性需求支撐下，不論製藥或醫療器材市場穩增長態勢不變。以製藥來說，預估2021～2029年年複合成長率約15.6％；醫材方面，預估2021～2024年年複合成長率5.6％。

在股價表現上，據過往經驗，通膨期間全球生技類股表現通常較佳，加以近年台灣生技類股價走勢與景氣優劣連動性較低，反而以題材面驅動力較強。

生技類股在重點公司開始有實質業績成果貢獻下，投資結構轉趨健康，且單一公司營運波動對整體投資氛圍影響性也不若過往明顯。由於2023年解盲、取證、里程金入帳等相關題材依舊豐沛，永豐投顧認為，類股交易活絡度應可延續。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）