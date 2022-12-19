台積電壓盤 台股盤下震盪 2類股續火

台股加權指數19日開在14,478.45點，權王台積電（2330）開在466.5元，雙雙開低，大型權值電子股如聯電（2303）、聯發科（2454）等紛紛往下，壓抑指數向下，惟貨櫃三雄、製藥防疫物資概念股等，多頭火種仍在，台股早盤指數疲弱，一度下跌逾百點後，受航運股拉抬助益，持續向上收斂跌幅。

憂心聯準會（Fed）抗通膨行動恐衝擊經濟陷入衰退，美國四大指數12月16日連續3個交易日下挫。

道瓊工業平均指數12月16日終場下跌0.85％（281.76點）、收32,920.46點，創11月9日以來收盤新低；周K線下跌1.66％。那斯達克指數下跌0.97％（105.11點）、收10,705.41點，連續第2個交易日跌破50日移動平均線；周K線下跌2.72％。

費城半導體指數下跌0.95％（25.31點）、收2,636.10點；周K線下跌3.12％。

第一金投顧指出，時間進入年底外資放假去，台股指數空間不大。而大的主流產業紛紛進入淡季，市場展望第一季保守，電子產業庫存消化進入第一季最淡的時候，業績尚未跟上的前提下，指數壓回才有空間，權指股不追高，拉回才布局。

明年回歸疫情前的正常生活，走過疫情紅利高基期，要選擇明年獲利還能成長的公司，避開衰退公司。

目前展望較佳的產業有網通、伺服器、車用、衛星等，傳產包含製藥、綠能、生技等較不受影響。待指數回檔止穩後，選股優先從業績成長強勁、且法人站在買方個股優先。

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