12/19盤前｜大摩：DDI族群 四大利空

技術面：

1.台股前一交易日收跌205.58點，為14528.55點。

2.台股前一交易日成交金額量增為2974.88億元，5日均量為2073.03億元，10日均量為2163.87億元。

3.5日均線14627.52點，10日均線14673.57點，20日均線14701.39點。

4.5日RSI為37.5，10日RSI為47.87。

5.9日K值為28.8，9日D值為33.56。

6.20日乖離率為-1.18。

7.元大投顧：大盤短期攻堅受限5日與10日線糾結壓力，多頭始終施展不開，指數屢屢失去月線，氣勢上顯得相當弱勢，如今只能寄望半年線繼續發揮支撐功能，整理期加長，操作切忌追高殺低。

8.凱基投顧：台股連續兩周收黑K，加上周KD翻轉向下，並且即將交叉向下，預期大盤短線整理結束走強訊號出現之前，應留意加權指數可能會回測波段頸線約14076~14045點。

9.多頭最後一舞 14檔非電中小型股法人搶買（閱讀全文）

10.台股本周攻月線年底拚萬五 專家點名5類股（閱讀全文）

11.美元轉弱 12檔外資回補 這檔鋼鐵股飆16%（閱讀全文）