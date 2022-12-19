12/19盤前｜大摩：DDI族群 四大利空
技術面：
1.台股前一交易日收跌205.58點，為14528.55點。
2.台股前一交易日成交金額量增為2974.88億元，5日均量為2073.03億元，10日均量為2163.87億元。
3.5日均線14627.52點，10日均線14673.57點，20日均線14701.39點。
4.5日RSI為37.5，10日RSI為47.87。
5.9日K值為28.8，9日D值為33.56。
6.20日乖離率為-1.18。
7.元大投顧：大盤短期攻堅受限5日與10日線糾結壓力，多頭始終施展不開，指數屢屢失去月線，氣勢上顯得相當弱勢，如今只能寄望半年線繼續發揮支撐功能，整理期加長，操作切忌追高殺低。
8.凱基投顧：台股連續兩周收黑K，加上周KD翻轉向下，並且即將交叉向下，預期大盤短線整理結束走強訊號出現之前，應留意加權指數可能會回測波段頸線約14076~14045點。
9.多頭最後一舞 14檔非電中小型股法人搶買（閱讀全文）
10.台股本周攻月線年底拚萬五 專家點名5類股（閱讀全文）
11.美元轉弱 12檔外資回補 這檔鋼鐵股飆16%（閱讀全文）
基本面：
1.前一交易日新台幣以30.710元兌一美元收市，貶值8.5分，成交值為12.1億美元。
2.集中市場16日融資增為1691.46億元，融券增為641793張。
3.集中市場16日自營商賣超64.09億元，投信賣超0.17億元，外資賣超156.39億元。
4.壽險業今年遭遇股債匯市大風大浪，明年預期依舊波濤洶湧，壽險公司目前保留相對高的現金部位，因應不時之需；第二是努力降低外匯避險成本，避免侵蝕獲利；第三是股債市布局各憑本事，各家看法不同，前六大壽險公司都已確定金融資產重分類，明年可實現債券部位並不多，獲利主要靠股票。（閱讀全文）
5.前中研院院長、生策會會長翁啟惠表示，BIO（生技）+ICT（資通訊）產品圖形已看到，目前最需要的落地、認證，預期隨著科技業資源的加入，醫療法鬆綁加速醫療技術的提升，加上國外大廠來台尋找合作，都可推升產業前進國際。（閱讀全文）
6.中國大陸上周以註冊申報程序未完備為理由，禁止台灣秋刀魚等水產品，以及台灣啤酒、金門高粱等飲品進口，這是近三年來第六次禁止台灣產品輸入，經濟部與農委會攜手，將斥資12億元，將國產農漁畜產品加工、凍儲、與多元加工，透過各式拓銷活動分散市場、降低大陸禁令帶來的貿易障礙。（閱讀全文）
7.國銀拚財管2.0日趨白熱化，國銀爭相投入，規模也上衝4,348億元。金管會銀行局公布最新統計，目前已有八家國銀核准開辦高資產客戶業務，截至今年10月底，累計高資產客戶數達3,451人、合計資產管理規模（AUM）已達新台幣4,348億元，其中前三名為中信銀、兆豐銀和合庫銀，三家的高資產客戶人數合計占整體市場74％、規模占68％。（閱讀全文）
8.壽險業今年遭遇股債匯市大風大浪，明年預期依舊波濤洶湧，壽險公司目前保留相對高的現金部位，因應不時之需；第二是努力降低外匯避險成本，避免侵蝕獲利；第三是股債市布局各憑本事，各家看法不同，前六大壽險公司都已確定金融資產重分類，明年可實現債券部位並不多，獲利主要靠股票。（閱讀全文）
9.摩根士丹利證券指出，面板驅動IC（DDI）產品報價本季短暫止穩，給了族群股價喘息空間，但斷言明年第一季將再度轉為跌價，尤其小尺寸DDI（SDDI）壓力更大，近期股價反彈到了終點，持續看壞聯詠、世界後市，股價預期低至161元與65元。（閱讀全文）
國內消息：
1.大摩預言明年台半導體股3好5壞。摩根士丹利證券趁歲末年終之際先揭露2023年台灣半導體投資優先順序，不意外以台積電為首選，與世芯-KY、聯電並列半導體優先買進三強，並定調明年上半年產業著陸或許會「重一點（Harder）」，但隨之而來的就是下半年的重新起飛。（閱讀全文）
2.國泰金控最大股東蔡宏圖家族，透過旗下的萬寶開發等投資公司，助陣參加國泰金控此次舉辦的現金增資，目前已知，八大行庫約有半數有助陣蔡家完成此次的現金增資；另外還有數家大型民營銀行，也有加入借款行列。（閱讀全文）
3.內閣改組牽動兆豐金現金增資案跟著「卡關」。據透露，兆豐金控的現金增資規劃，已在月前送抵財政部，兆豐金經營高層也赴財部進行口頭報告，規劃發行8億至10億股，但涉及內閣改組，財政部決定，將在明年首季內閣改組之後再由新財長拍定。（閱讀全文）
4.被視為產業風向球的生策會，下個月進行理監事改選，戰況激烈！據悉，在BIO+ICT成趨勢，加上醫療法鬆綁，吸引科技業、醫療體系強力卡位，而擁有龐大資金的金控大老也力拚沾光；原本應具有主場優勢的生技業，恐將繼續式微，生策會將進入一個全新風貌的機構。（閱讀全文）
5.遭擱置多時的平均地權條例修正案（打炒房條例），傳出本周21日將排審，房地產業界如臨大敵、中小建商挫咧等。中華民國不動產公會全聯會理事長楊玉全表達強烈反對此次修法，並建請政府取消打房措施。（閱讀全文）
6.台灣菸酒農曆年後將通盤「檢討」各項產品價格，如長達20年沒調價的金牌台啤將會重新盤點、檢討價格。但台酒強調，這波價格檢討不包含米酒。（閱讀全文）
7.本土疫情反轉升溫！昨日國內新增1萬5034例本土病例、30例死亡，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，已連續10天單日確診數較前一周同期高，推估明年1月底、2月初疫情將到達高峰，屆時單日確診最高3.6萬人。（閱讀全文）
國外消息：
1.日寬鬆政策動搖，日圓恐反轉
共同社18日引述多名日本政府消息來源報導，岸田政府基本上決定，將趁著明年日本央行總裁換人的時間點，修改規定政府和央行職責的聯合聲明，進而修改大規模貨幣寬鬆政策。果真如此的話，日圓匯率也將出現反轉。這份聯合聲明於2013年公布，本次將是首次修改。該聲明為實現穩定的經濟成長而規定政府和央行職責。聲明中原本表示「盡快實現」2％通膨目標，目前正以更加靈活的方向展開探討。（閱讀全文）
2.不畏加密幣產業動盪，私募股權公司主打區塊鏈基金
儘管加密通貨產業爆出一系列醜聞，令投資人對背後區塊鏈技術安全性打上問號。私募股權公司仍大力推動區塊鏈基金，希望透過此技術讓基金買賣變得更方便，藉此吸引更多富裕投資人。（閱讀全文）
3.柏克夏重押能源股，股價狠甩大盤
股神巴菲特眼光精準，重押能源股，使其投資控股公司柏克夏海瑟威股價表現遠超大盤。截至16日，標普500指數今年迄今大跌逾19％，反觀柏克夏A股則是逆勢上漲近1％。柏克夏之所以保持漲幅，關鍵之一是主要持股雪佛龍大漲近50％，漲幅高居道瓊30檔成份股之冠，另一檔能源持股西方石油更是狂飆逾1倍，狠甩標普所有成份股。（閱讀全文）
4.流感、新冠疫情肆虐，美國感冒藥賣到缺貨
秋冬季節呼吸道感染病例暴增，加上新冠疫情尚未退燒，令美國家庭對於感冒、咳嗽與退燒止痛藥物需求大增，導致網路與實體商店面臨部分藥品供應短缺情況。投資機構傑富瑞（Jefferies）分析市調機構尼爾森（Nielsen）數據指出，截至12月3日為止的四周內，美國零售商店咳嗽與感冒藥銷售額較去年同期暴增35％，舒緩喉嚨發炎的噴劑與喉片銷售亦攀升56％。（閱讀全文）
5.物價飆成本爆增2成 英特爾延後蓋德國廠
德國民聲報（Volksstimme）報導，晶片巨頭英特爾正延後原定明年上半年開始興建德國超級晶圓廠的計劃，以爭取更多政府補助金，彌補因物價高漲而導致興建成本大增近二成的差額。（閱讀全文）
（時報資訊 張嘉倚、柳繼剛、李慧蘭）