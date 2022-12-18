台股新一周展望 法人看好族群出列

啟發投顧看好半導體設備等五類股

受前一日美股下挫及台積電領跌影響，16日台股盤勢拉回，所幸低接買盤仍強，十點後指數彈回到14,500點之上。啟發投顧本周看好五大題材類股，包含：半導體設備股、ABF載板股、光通訊股、軍功概念股、生技股等，本周指數區間介於14,300-15,000點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國際利多因素，包含：

1.美國公布11月CPI年增為7.1％、大幅優於預期7.3％與前值7.7％，顯現通膨在高基期效應下，已經逐漸緩解。

2.12/15凌晨的FOMC會議，鮑爾談話偏鷹，但市場反應趨近平淡、美元指數、美債殖利率、OIS、CME利率預測等，並未反映Powell的偏鷹立場，進一步顯示，通膨的影響力逐漸降低。

另提醒要留意三項國際利空因素：

1.鮑爾在12/15凌晨的FOMC會議提到，不確定明年3月是否會再次調升終點目標利率、為後續埋下一個不確定性。

2.Fed、ECB、BOE（英國央行）等維持鷹派發言，歐債殖利率竄升、歐股跳水、拖累美股。

3.美國11月零售銷售數據下滑、顯現一年以來的暴力式升息，逐漸開始影響美國消費者的花費能力與荷包。

台新投顧：美國通膨預期降溫中

上周台股震盪拉回，16日指數收盤為14,528.55點，較上周五（9日）累計下跌176.88點，周跌幅為1.20％，周K線連兩黑。台新投顧本周看好八大題材類股，包含：PCB股、伺服器股、晶圓製造股、安控股、航太股、生技股、觀光股、百貨股等，研判本周指數將在14,300～14,800點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.國內放寬隔離管制，經濟活動持續恢復。

2.內需消費回升中。

3.美國通膨預期降溫中。

但台新投顧也提醒要留意三項國內利空因素：

1.出口動能下滑影響相關業績表現。

2.景氣衰退疑慮仍在，後市仍需持續觀察。

3.獲利了結賣壓，影響盤勢進一步上攻。

國票投顧：指數上看14,800點

本周各類股漲跌互見，以航運類指數上漲4.66％最強勢，汽車類指數下跌2.84％最弱勢。國票投顧預期本周指數在14,200-14,800點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：電機股、鋼鐵股、散裝航運股、生技股、線纜股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國際利多因素：

1.時序接近年底，外資參與度降低，盤勢將轉由內資主導，考量集團股陸續發動，且投信開始佈局傳產股，作帳行情仍可期待，進而支撐股市表現。

2.台股自11月底以來，數次回測14,500點都收紅K或下影線，顯示此處頗具支撐。

3.大盤融資餘額維持在1,700億元以下的偏低水位，顯示籌碼相對穩定。

另要留意三項國內外利空因素：

1.美、歐央行相繼升息2碼且維持鷹派基調後，市場對明年降息期待落空，將影響近期投資氛圍。

2.美國將公布耐久財及第3季GDP等數據，市場心態將持續受到干擾。

3.台指期貨即將在下周三（12/21）進行每月契約結算，預期盤勢恐出現較大波動。

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