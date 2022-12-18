台股再拚登「月」 聚焦2關鍵因素

上周美股走弱及外資持續賣超，台股震盪拉回，16日富時指數調整當日爆量收低14,825.55點，周K線連兩黑。本周盤勢挑戰重新站回月線之上，市場聚焦權值股及內資作帳等兩大因素，前者關注台積電走勢，後者留意投信、集團及機構法人等作帳。

上周的三大法人合計賣超288.815億元，其中外資周賣超184.546億元，自營商周賣超也達116.827億元，投信周小買超12.624億元；其中16日法人賣超220.646億元，外資及自營商各賣超156.33億元、64.084億元，投信則小幅賣超0.169億元。上周外資在期貨市場也減持多單，16日外資的台指期多單餘額6,757口，周減持2,247口。

上周台積電在15日除息每股2.75元，股價先填息後拉回，外資在14、15日各買超5,150張、3,461張，但16日反手調節賣超1萬2,722張，外資周淨賣超量達1萬3,979張；16日美股收跌，當日台積電ADR收低76.3美元、跌幅為1.69％。台積電能否走穩及回升500元關卡上，攸關指數挑戰月線14,701點。

時序本周將進入12月下旬，封關僅剩10個營業日，外資將開始淡出台股，相對內資主導盤勢力道將增強，其中投信、集團、自營商及壽險機構等法人慣例年底前作帳，受到關注，相關被作帳的個股也有機會呈現較佳走勢。

檢視上周投信主要買超前十大上市股，分別為遠東新（6.60萬張）、中信金（3.29萬張）、元大金（3.22萬張）、永豐金（2.69萬張）、台玻（2.5萬張）、旺宏（2.23萬張）、大成鋼（1.99萬張）、裕民（1.59萬張）、慧洋-KY（1.24萬張）、京城銀（1.09萬張）。

至於上周投信主要買超前十大上櫃股，依序有榮剛（4,778張）、世界（2,663張）、廣積（2,618張）、聯合（2,462張）、健喬（1,411張）、茂迪（1,116張）、鈺太（901張）、金居（855張）、91APP*-KY（836張）、群聯（641張）。