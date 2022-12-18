外資押寶運價將反轉 「1價位」站穩就噴

最新一期上海航交所貨櫃運價指數（SCFI）連續26周下跌，惟跌幅持續收斂至1.3％，歐洲線運價翻紅，小漲0.29％，地中海線本周續漲0.54％、連兩周紅，美西線也開始止穩，小跌0.49％，只有美東線跌幅下跌分別為3.68％；市場預期SCFI指數即將出現拐點，上周五（16日）貨櫃族群率先強彈。

貨櫃三雄同步放量上漲，一哥長榮（2603）扮演多方指標，法人認為134元有強勁支撐，上周五收在164元，成交量逾8.12萬張；陽明（2609）突破短期均線糾結區，噴出逾16.85萬張巨量，終場收在65.3元，若能突破67.5元並站穩，有望翻多；萬海（2615）收高在78.8元，漲幅更是三雄之首，高達8.69％，成交量暴增接近6.4萬，若能守穩75.7元，後市可期；外資卡位運價反轉行情，上周最後一個交易日回補長榮7,949張、萬海2,942張、陽明2,363張。

萬海：迎農曆年前小旺季 長約不悲觀

萬海總經理謝福隆在法說會上表示，已看到農曆年出貨小旺季，惟拉貨潮不如去年旺，明年元月農曆過年工廠長假，出口會受影響；美國終端需求未見好轉，零售庫存去化緩慢，預估明年第二季貨量逐步攀升，運價走向正常化。萬海目前與客戶洽談美國線長約中，對長約價不悲觀。

近期歐洲貨量陸續出來，雖不見小旺季，仍有一定基本貨量，加上歐洲線幾乎是聯盟船的天下，運價秩序相對較容易維持；美國線短期運價還是走跌，惟已出現止跌訊號，反應供需逐漸好轉，目前美西線裝載率已回到9成，美東線也有85％，在運力過剩殺價搶單下，有利可圖的美東線跌幅深。

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（旺得富理財網 黃順德）