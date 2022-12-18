外資選股大逆轉 放假前狂敲「這類股」

今年最後一次FOMC會議之後，美國聯準會（Fed）釋出對於通膨謹慎及明（2023）年不降息等訊息，持續偏向鷹派說法，市場憂心經濟衰退，台股表現無力，周線單周下跌176.88點，周線跌幅1.2％，日均量為2,079.24億元；上周五更大跌205.58點，加權指數收在14,528.55點，由於富時羅素成分股調整影響，單日成交金額擴大至3,005.88億元，外資連兩周站在賣方，單周賣超185.87億元，單周三大法人合計賣超290.08億元。

台股受到美股回檔影響也出現走跌，PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜指出，由於市場開始反映明年經濟成長下降、企業獲利衰退等負面訊息，一反前幾周的樂觀態勢，上周權值股明顯遭到提款，指數也跌破月線之下，預期接下來一周月線攻防將持續，惟目前接近年底假期，外資陸續放耶誕假期，交易轉趨清淡，短線台股走勢將以內資主導，指數較難有太大表現，預料資金將青睞聚焦有做夢題材的中小型股。

中國大陸解封帶動原物料需求重啟，鋼鐵產業吹起漲風，中鋼上周盤價以平高盤，開出明年元月盤價，鋼鐵股率先反應，元富投顧指出，預期第四季鋼市落底，短期成本推升，等待中國大陸需求回升去化庫存，推估農曆年後將有補庫存需求；外資上周回補鋼鐵、水泥股態勢明確。

外資上市櫃買超排行榜一次看

外資單周買超前10大上市個股依序為友達（2409）66,006張、中鋼（2002）53,662張、緯創（3231）37,827張、陽明（2609）36,827張、大同（2371）29,263張、聯電（2303）28,712張、台泥（1101）27,399張、英業達（2356）26,023張、亞泥（1102）24,192張、中鴻（2014）22,306張等。

外資單周買超前10大上櫃個股依序為榮剛（5009）9,021張、健喬（4114）4,626張、健亞（4130）3,223張、撼訊（6150）3,079張、聯亞（3081）2,304張、松瑞藥（4167）2,138張、中美晶（5483）2,122張、東洋（4105）2,109張、頎邦（6147）1,522張、大國鋼（8415）1,464張等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）