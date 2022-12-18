台股何時落底？再達高峰？公股銀這樣說

年底前台股能否重回萬五？公股行庫主管表示，2022年前三季台股大幅修正，市場投資情緒近期有好轉跡象，預估隨著美國升息循環的調整，台股築底的期間，有機會落在今年第四季至明年第一季之間，年度的高峰則出現在明年第三季。

市場關注科技業庫存修正情況，行庫主管認為，可望於明年第二季完成，研判外資提前回補可能性高，加上下半年出口動能逐漸恢復，有利台股明年整體走勢回溫，但俄烏戰爭推升通膨加劇，加上美國聯準會鷹派態度強硬，會導致股市動盪，明年台股指數將呈區間震盪的走勢。

行庫主管還說，由於聯準會堅守持續緊縮的立場，且中美科技戰愈演愈烈、俄烏戰事膠著，地緣政治風險惡化，皆支撐美元維持相對強勢格局，但歐元區通膨急遽惡化，可能加大貨幣緊縮力道因應，大陸逐步放寬防疫限制，有助提振市場風險偏好，預估美元升勢可望逐漸收斂，並隨著通膨繼續降溫、經濟疲態及衰退風險升高，明年底前美元可望呈現緩降走勢。但台美利差擴大且外資因避險需求，賣超台股匯出資金仍不可忽視。

行庫主管還說，美國經濟於年中衰退可能性大，強勢美元恐因此弱化，台灣廠商庫存去化普遍將於第二季結束，下半年出口表現可望逐漸改善，預期新台幣於明年第一季貶勢觸底後，有機會逐季回升。

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