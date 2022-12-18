金兔年台股震字當頭 七大投信2023大預測

升息、通膨、戰爭陰霾雖逐漸消去之際，開始要提防經濟衰退的新憂慮。展望2023年金兔年，包括台新、第一金、新光、統一、群益、野村、凱基等七大投信預測，台股全年走勢「震」盪居多，找對適當時機逢低進場布局，是新年度投資獲勝的關鍵。

如以一個字測2023年台股行情，多數投信票選「震」字。第一金店頭基金經理人許維哲認為，因經濟可能出現衰退，消費行為保守，市場行情更容易受消息面影響，而出現震盪。

許維哲對全年走勢的預測依序為：第一季因企業去化庫存，財報展望保守，可能是全年股價的相對低檔區；第二季則可留意除權息行情，庫存去化近尾聲，企業獲利動能可望重啟；第三季為蘋果年度新機發布時間點，及電子業傳統旺季，對市場動能有正向助益，但宜留意經濟放緩訊號，如失業率攀升及消費數據下滑等。

至於第四季，美國將回到降息寬鬆的討論，2024年1月總統大選進入倒數計時，市場資金行情、正面氛圍相對可期。

台新台灣中小基金經理人吳繼先指出，各產業下修尚未告一段落，能見度偏低，一般預測2023年上半年庫存調整結束，但目前需求還在惡化，可能還有一次的下修空間，從各大產業企業獲利來看，2023年多數呈現年衰退。

由於經濟衰退、產業衰退、企業獲利衰退，台股沒有大漲的理由，指數整年表現可能持「平」，個股仍有表現機會。

群益馬拉松基金經理人楊遠瀚指出，從現在到明年指數預期，將是13,000點～16,000點位的大區間，不容易有大行情，因為通膨壓力存在，利率維持相對高，加上經濟衰退、就業衰退疑慮，預期台股表現將是「震」、「盤」，中性看待行情。2022年剩下二周交易日，量能萎縮，指數空間不大，中小型股在底季作帳下快進快出，較有表現機會。

凱基台灣優選高股息30 ETF基金經理人施政廷認為，是「霽」，期待雨後現月明。觀察美國OECD領先指標，目前還在下降趨勢，但幅度趨緩。根據過往統計資料顯示，美國OECD領先指標如果下滑，台股將呈打底階段，一旦此一指標確定落底往上，台股行情就有機會走一波段，因此，可密切觀察，等待基本面烏雲散去。野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，景氣若能在2023年下半年來到低點，並於2024年回溫，則2023年將是逢低布局台股的一年。