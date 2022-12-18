外資放假內資撐盤 16檔作夢題材開PARTY

美國聯準會（Fed）澆熄降息預期，引發台北金融市場股匯大震盪，台股指數失守月線，惟多頭火種不死，題材股續當道，成為撐盤的要角。投資專家看好，包括中興電、華新、雄獅等16檔PARTY股，範圍涵蓋政策、車用、解封、網通、高殖利率五大題材，有望在年底前續開趴。

PARTY股包括政策（Policy）支持的儲能及綠能產業，如中興電、華城、永冠-KY、世紀鋼，車用（Automobile）如華新、新盛力、胡連，解封（Recovery）概念股如美食-KY、雄獅、晶碩，網通及伺服器（Telecom／Server）如奇鋐、緯創、金居，以及高殖利率股（Yield）如長榮、陽明、元大金，上述個股法人近一周均加碼，仍可偏多操作。

第一金投顧董事長陳奕光指出，時序進入年底，外資放假去，內資行情啟動，四軋行情（軋空手、軋借券、軋融券、軋元大50反一）有望持續，將拉升台股指數在年底前攻上萬五關卡。選股建議跟著法人走，挑選題材及籌碼兼具的個股，有機會一路旺到到明年第一季。

元富投顧總經理鄭文賢指出，Fed最新利率決策會議，符合市場預期升息2碼，但利率點陣圖顯示，終端利率將拉升至5％～5.25％，Fed主席鮑爾會後重申緊縮貨幣決心，2023年不會降息的鷹派言論，讓美股明顯回檔，市場因消費者物價指數（CPI）滑落，信心短暫回復的樂觀氛圍，也被澆了一盆冷水，台股順勢跌破月線。

目前大盤短線技術面有走弱的跡象，但中線技術指標周KD仍在高檔未交叉向下，盤勢不易連續重挫，但上檔14,800點壓力難以越過，下檔半年線14,300點將有撐。

鄭文賢指出，大盤成交量走低，且年底外資放假，大型股不易表現，12月的年底作漲行情以具題材的中小型股為主，除了第四季業績表現佳的IP及工業電腦等電子次族群外，大陸解封帶來的消費、美容、旅遊、醫療等需求提升的族群，是盤面做多的熱門標的。

台新投顧副總經理黃文清指出，市場對景氣擔憂，造成美股連日下跌，16日台股也下跌205點，加權指數將維持震盪整理的走勢，盤面主要由具題材的族群輪漲，可續短線操作，逢回檔可留意，而有基本面的個股，可中長線布局。因Fed將維持較高利率，預期2023年銀行業存放利差仍能維持貢獻，金融股有望受惠。