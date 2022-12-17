廉價資金時代已逝 老謝示警投資人這件事

美國Fed今年暴力升息落幕，明年不至於像今年狂升17碼，但財信傳媒董事長謝金河提醒，廉價資金時代已逝，未來個人與企業借錢都得付出高利，並以全球自行車龍頭巨大日前驚爆延票45天為例，企業利息保障倍數、平均售貨天數、應收帳款周轉次數的數字不宜暴增，是投資人提前洞察危機的3大重要指標。

謝金河在臉書以「在通膨降溫與景氣衰退的路上」為題發文，指出美國年終前的最後1次升息2碼，已經塵埃落定，從3月16日升1碼迄今，共升息17碼，聯邦基準利率也從0~0.25%拉升至4.25~4.5%間，1年內Fed升息7次共17碼，這次美國史上罕見的最狂野升息，因此，人稱暴力升息。

從2000年以來，人類已經適應廉價資金的時代，過去的22年，大約有一半的時間，利率貼近零，借錢的人或企業，只要付出少許利息，各國央行大印鈔票，也不害怕通貨膨脹，現在所有一切過去發生的美好回憶，到了這裡，開始出現斷點。

首先是借錢要付高利息，過去企業高槓桿是贏家，現在負債比率太高可能傷筋錯骨。這次巨大延票像是一列高速行駛的列車，突然停下來，大家回頭檢視一下，才發現巨大存貨大增，應收帳款滾大、負債也高，當然股價在大家不知不覺中已跌很久了。

謝金河提醒，接下來所有投資朋友要有新的投資思維，回頭看看企業的利息保障倍數、平均售貨天數、應收帳款週轉次⋯⋯。尤其利率從幾乎等於零，變成4.5%或5%，高負債的人或企業一定吃不消，消費減速、企業存貨大增，景氣當然會往下走，經濟衰退是必然。

但在升息路上，美國舉債31.42兆美元，已瀕臨舉債上限的邊緣，如果利率長期高掛在5%或以上，美國恐怕瀕臨爆破邊緣，這次Fed主席鮑爾跳出來放話說明年Fed不降息，但財長葉倫卻很鴿派，她暗示2023年美國通膨會大幅降溫。

鮑爾放鷹，似乎在彌補2021年第4季他低估通膨來襲的威力。2021年10月，美國CPI已達6.2%，之後6.8%、7%、7.5%，一路到7.9%⋯，但Fed到3月才出手升息，已經慢了好幾拍，隨後是暴力升息，美國想用雷霆萬鈞的力量壓下通膨，但迄今效益並不顯著。

美國最不希望的是利率在高檔停留很久，2000年前Fed主席葛林斯班把利率拉升到6.5%，遇到911恐攻，利率很快急降。到了2007年柏南克時代，利率到5.25%，又遇金融海嘯，利率降到零。

這次升息循環，能不能速戰速決？謝金河認為，也許俄烏戰爭會是一大變數，但低資金成本的時代肯定已成過去式，這會牽動未來企業消長及國家競賽！投資人也要調整過去的投資思維！

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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