三資拚作帳 台達電、中興電等17檔有戲

美國聯準會（Fed）雖一如預期升息2碼，但2023年恐不會降息，與市場期待不同，全球股市因此重挫。台股分析師認為，進入傳統的作夢行情啟動季節，此時搭配產業發展趨勢，布局三資拚作帳的個股，如台達電、中興電、華南金等，有機會在年底前投資大豐收。

Fed今年最後一次會議已經結束，宣布升息2碼，利率達4.25％～4.5％區間，2023年終點利率將高於5％，由於下一次會議是在明年1月底，再加上台股今年的第四季季報公布期限為明3月底之前，這段時間的財報空窗期，傳統上台股作夢行情容易有所表現，台股分析師建議，多多關注投信、八大公股行庫及外資等三資，拚作帳搶布局的個股。

挑選投信、八大公股行庫以及外資等「三資」近一周同步買超個股，依外資買超張數排序，計有台達電、中興電、合庫金、新纖、廣積、華南金、世紀鋼、晶技、森崴能源、雄獅、統一超、農林、群翊、新唐、宏泰、視陽、八方雲集等17檔。

永豐投顧總經理李學詩認為，Fed堅持鷹派立場，全球股市失望性賣壓湧現，台股資金輪動，籌碼較輕的傳產股顯得抗跌，顯示在年末之前，法人為了拚績效，作帳標轉換的極為快速。

台新投顧副總黃文清認為，八大公股行庫、投信的資金，代表著政府護盤的多方力量，外資則是著眼於新台幣升值的趨勢，三大法人的力量集結，且齊力看好的個股，後續營運動能不容小覷。

其中台達電為三大法人同步看好個股的第一檔，台達電樂觀指出，在電動車、資料中心、及樓宇自動化三大成長趨勢，明年營運將維持成長。

獲青睞的還有中興電，法人著眼於台電電網強韌計畫，帶動電力事業增長，以及華亞園區配置系統組裝線和氫能產線，預計明年第一季底正式投產，將可提升生產效益。

至於廣積耕耘多年的大型專案數量增加，搭配產能擴增陸續於明年上半年完工，訂單出貨更加順暢，驅動2023年營運續揚。

李學詩表示，2023年台灣GDP成長率及台股企業獲利均較差，惟市場已反應過，前低12,629點應不會再來，建議逢低布局，配合法人作帳喜好，下半旬以輕量級的中小型股票勝率較高。