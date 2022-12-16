12月16日一分鐘強弱勢股

12月16日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

松瑞藥（4167）

9.98

陸、歐掀藥荒，抗生素需求增加及供給受阻，料有轉單效益

台耀（4746）

9.91

產能擴展適逢藥品需求旺季，股價回測月線後連兩日漲停

健亞（4130）

9.34

大陸防疫鬆綁出現搶藥潮，題材持續發酵，外資連三日回補

萬海（2615）

8.69

法說行情發威，獲資金押寶，股價帶量衝上近三個月高點

燦星旅（2719）

8.42

各國陸續解封，旅遊業寒冬過去，農曆年檔期即將到來

益得（6461）

8.12

旗下氣喘藥獲TFDA藥證，預估明年首季取得健保藥價給付上市

達能（3686）

7.88

政府政策扶持太陽能產業發展，11月營收終止連九月衰退

中化（1701）

7.06

自結11月獲利4,300萬元，年增76.11％，EPS達0.15元

保勝光學（6517）

6.88

蜜月行情甜滋滋，掛牌僅兩個交易日股價累計漲幅達108.54％

遠雄（5522）

6.13

Q4進入全年完工交屋高峰期，集團作帳行情蠢蠢欲動

製表：柯宗沅

12月16日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢原因

雄獅（2731）

8.85

技術面出現假突破後，盤中急跳水，爆出近五萬張歷史巨量

東陽（1319）

8.54

認列匯兌損失，自結11月稅前盈餘0.93億元，創2月來新低

兆勁（2444）

8.13

自結11月每股獲利0.14元，股價卻出現利多鈍化跡象

鴻翊（3521）

7.64

近三日反彈行情漲幅16日全數回吐，向下回測半年線支撐

老爺知（5704）

7.64

股價高檔擺盪，外資續賣422張，均線維持多頭排列

譁裕（3419）

7.42

處分轉投資事業PBT股權，預計處分損失約9,830萬元

展達（3447）

7.29

蜜月行情僅維持一日，短線拉回，外資連兩日站在賣方

鳳凰（5706）

7.11

股價早盤拉高後回測底部，單日成交量放大至2.98萬張

旭隼（6409）

6.23

遞延訂單出貨告段落，且客戶下單轉趨保守，Q4營運降溫

永日（4102）

6.17

技術面形成「黑三兵」型態，13日跳空缺口遭到封閉

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組