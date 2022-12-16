12月16日一分鐘強弱勢股
12月16日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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松瑞藥（4167）
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9.98
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陸、歐掀藥荒，抗生素需求增加及供給受阻，料有轉單效益
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台耀（4746）
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9.91
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產能擴展適逢藥品需求旺季，股價回測月線後連兩日漲停
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健亞（4130）
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9.34
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大陸防疫鬆綁出現搶藥潮，題材持續發酵，外資連三日回補
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萬海（2615）
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8.69
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法說行情發威，獲資金押寶，股價帶量衝上近三個月高點
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燦星旅（2719）
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8.42
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各國陸續解封，旅遊業寒冬過去，農曆年檔期即將到來
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益得（6461）
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8.12
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旗下氣喘藥獲TFDA藥證，預估明年首季取得健保藥價給付上市
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達能（3686）
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7.88
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政府政策扶持太陽能產業發展，11月營收終止連九月衰退
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中化（1701）
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7.06
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自結11月獲利4,300萬元，年增76.11％，EPS達0.15元
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保勝光學（6517）
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6.88
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蜜月行情甜滋滋，掛牌僅兩個交易日股價累計漲幅達108.54％
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遠雄（5522）
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6.13
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Q4進入全年完工交屋高峰期，集團作帳行情蠢蠢欲動
製表：柯宗沅
12月16日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅（％）
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弱勢原因
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雄獅（2731）
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8.85
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技術面出現假突破後，盤中急跳水，爆出近五萬張歷史巨量
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東陽（1319）
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8.54
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認列匯兌損失，自結11月稅前盈餘0.93億元，創2月來新低
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兆勁（2444）
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8.13
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自結11月每股獲利0.14元，股價卻出現利多鈍化跡象
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鴻翊（3521）
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7.64
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近三日反彈行情漲幅16日全數回吐，向下回測半年線支撐
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老爺知（5704）
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7.64
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股價高檔擺盪，外資續賣422張，均線維持多頭排列
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譁裕（3419）
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7.42
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處分轉投資事業PBT股權，預計處分損失約9,830萬元
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展達（3447）
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7.29
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蜜月行情僅維持一日，短線拉回，外資連兩日站在賣方
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鳳凰（5706）
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7.11
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股價早盤拉高後回測底部，單日成交量放大至2.98萬張
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旭隼（6409）
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6.23
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遞延訂單出貨告段落，且客戶下單轉趨保守，Q4營運降溫
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永日（4102）
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6.17
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技術面形成「黑三兵」型態，13日跳空缺口遭到封閉
製表：柯宗沅
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