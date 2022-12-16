外資大賣3檔金控 友達單日狂掃貨8.7萬張

美國聯準會升息2碼，但持續鷹派基調，預估要到2024年才可望降息，美股暴跌，道瓊重挫764點，4大指數費半跌幅逾4%最慘。台股今天一開盤就跳空下殺，盤中一度大跌近3百點，終場大跌205.58點，收14,528.55點，成交量大增至2,974億元。

今天外資大賣157.65億元，投信賣超0.17億元，自營商賣超64.09億元，合計3大法人賣超221.91億元。

外資今天買超第一名為友達，高達8.7萬張。另加碼鋼鐵、水泥，包括中鋼、中鴻、台泥、亞泥，都是大量買進，中鋼更高達5.1萬張。此外電子下游代工英業達、仁寶、緯創、廣達，買超皆在萬張以上。

今天盤面焦點貨櫃三雄，外資繼昨天全面加碼後，今天繼續3檔都買，陽明4.1萬張最多，其次長榮5,355張、萬海3,294張。

賣超第一名遠東新，高達6.1萬張。3檔金控股遭大幅賣超，分別是永豐金4.5萬張、中信金3.8萬張、元大金2.7萬張。

展望後市，分析師表示，台股受到Fed升息影響，每次升息公布都讓股市出現大幅震盪，而美國11月零售銷售數據比預期差，全球經濟衰退疑慮升溫。台股與美股連動度高，目前指數面臨半年線14,300點保衛戰，操作上不宜追價，建議以多頭排列個股為主，短期應聚焦新聞利多題材與技術面強勢族群的表現。

外資今天買超上市個股前10名為：友達(2409)87,392張、中鋼(2002)51,468張、陽明(2609)41,718張、台泥(1101)32,938張、亞泥(1102)20,658張、光寶科(2301)17,314張、聯電(2303)16,153張、中鴻(2014)15,693張、英業達(2356)15,115張、仁寶(2324)14,429張。

外資今天賣超上市個股前10名為：遠東新(1402)61,451張、永豐金(2890)45,495張、中信金(2891)38,611張、鴻海(2317)30,661張、元大台灣50反1(00632R)29,577張、國泰永續高股息(00878)28,861張、元大金(2885)27,890張、台玻(1802)22,996張、旺宏(2337)16,724張、大成鋼(2027)16,454張。

（旺得富理財網 王順泉）

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